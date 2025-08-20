Европейските лидери се опитват да възпрепятстват мирните преговори и възстановяването на отношенията между Русия и Съединените щати, казва Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Европейските лидери се опитват по всякакъв начин да възпрепятстват мирните преговори и възстановяването на отношенията между Русия и САЩ, криейки се зад думи за своето „недоверие“ към Русия“, написа той в Telegram.

На 18 август президентът на САЩ Доналд Тръмп прие Володимир Зеленски, президентите на Финландия и Франция Александър Щуб и Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджо Мелони.