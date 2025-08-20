IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Дмитриев: Евролидерите се опитват да възпрепятстват мирните преговори

На 18 август президентът на САЩ Доналд Тръмп прие Володимир Зеленски

20.08.2025 | 16:22 ч. Обновена: 20.08.2025 | 17:05 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Европейските лидери се опитват да възпрепятстват мирните преговори и възстановяването на отношенията между Русия и Съединените щати, казва Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Европейските лидери се опитват по всякакъв начин да възпрепятстват мирните преговори и възстановяването на отношенията между Русия и САЩ, криейки се зад думи за своето „недоверие“ към Русия“, написа той в Telegram.

На 18 август президентът на САЩ Доналд Тръмп прие Володимир Зеленски, президентите на Финландия и Франция Александър Щуб и Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджо Мелони.

Русия Украйна война преговори Европа Путин Тръмп
