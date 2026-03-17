Сузи Уайлс, скалата зад Тръмп, започва борба с рак

Докато президентът обядва с членове на борда на Центъра "Тръмп Кенеди“ в понеделник, човекът, превърнал се в скала на неговата администрация, седна точно отляво на него. Сюзи Уайлс, началникът на кабинета на Белия дом, наблюдаваше често непредсказуемия си президент Тръмп като ястреб, както винаги прави.

Докато той се шегуваше с репортери за всичко - от войната в Иран до новата си бална зала, по-малко важни съветници може би стискаха зъби. Уайлс обаче запази традиционното си спокойствие, мълчаливо пресмятайки как да се справи с евентуални политически последици.

Забележително е, че този път тя го направи, въпреки че беше получила някои ужасни лични новини. Само петнадесет минути преди началото на събитието, Тръмп потвърди в Truth Social, че Уайлс е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий.

Решението ѝ да продължи напред беше изключителен пример за стоицизъм, професионализъм и отдаденост – качества, с които тя стана добре позната зад кулисите на Белия дом.

Същата тази стоманена решителност ѝ помогна тихо да се превърне в една от най-влиятелните жени в света, преодолявайки поредица от неуспехи по пътя.

Семейна драма

Уайлс е дъщеря на покойния Пат Съмърол, звездата от NFL, който по-късно се превърна в един от най-емблематичните спортни коментатори в Америка. Баща ѝ е бил и алкохолик.

Съмърол, който почина през 2013 г., разкрива в мемоарите си влиянието на пиенето си и извънбрачната афера, довела до развода му с майката на Уайлс.

"Децата ми израснаха без мен. Аз се провалих като баща“, пише той.

В рядко лично интервю за Politico през 2024 г. Уайлс казва, че понякога усеща присъстието на баща си, особено в стоицизма, който тя има, наследен именно от него.

Друго влияние е и как майка ѝ е поддържала "образ на спокойствие през тази буря от алкохолизъм“. "Тя се събуждаше като оптимист всеки ден и започваше всеки ден така", спомня си Уайлс.

Нейното спокойствие пред лицето на политическите бури - тя никога не ругае и не вика - е характерна черта на втория мандат на Тръмп и доведе до това да бъде наречена "Ледената девойка“.

В хаотичния си първи мандат Тръмп свали четирима началници на кабинети, но този път има този, когото иска.

Кариерни успехи

Издигането на Уайлс започва, когато тя работи във вашингтонския офис на конгресмена от Ню Йорк Джак Кемп през 70-те години на миналия век.

По-късно тя участва в кампанията на Роналд Рейгън и по време на президенстването му в Белия дом като координатор на програмата.

След това тя се потапя в огъня на политиката на Флорида, съветвайки двама кметове на Джаксънвил, работейки по кампании в щата и помагайки на Рик Скот да спечели губернаторския пост.

Тези, които познават Уайлс най-добре, казват, че тя е експерт в оформянето на политически наративи.

"Описах я като политически учен, просто с неземни политически инстинкти. Сузи е брилянтен тактик, човек, който дава възможност на хората да се развиват“, каза бившият кмет на Джаксънвил Джон Делани, за когото тя е работила.

След като за кратко ръководеше президентската кампания на бившия губернатор на Юта Джон Хънтсман през 2012 г., тя ръководеше кампанията на Тръмп във Флорида през 2016 г., когато победата му в щата му помогна да си осигури билет за Белия дом.

На следващата година Уайлс преживя лични сътресения, когато тя и съпругът ѝ Лани Уайлс се разведоха. Двойката беше омъжена от 1984 г. и има две дъщери.

През 2018 г. Уайлс се завърна с гръм и трясък в политическия свят, като помогна за избирането на Рон ДеСантис за губернатор на Флорида.

След това обаче между тях възникна грандиозен скандал. Точните причини никога не са били оповестявани публично, но имаше предположения, че ДеСантис и съпругата му Кейси са смятали, че на Уайлс се отдава твърде много признание за успеха му. ДеСантис и Уайлс поеха по различни професионални пътища през 2019 г.

Въпреки спокойните и учтиви обноски, Уайлс е твърда професионалистка и отмъщението срещу ДеСантис щеше да се окаже сладко.

"Тя е от онези хора, които имат старото правило: "Майната ти? Не. Мамка му“, каза пред Politico Рик Уилсън, ветеран в политическия дебат.

Пътят към Белия дом

Уайлс ръководеше кампанията на Тръмп на първичните избори през 2024 г. срещу Десантис и разгроми губернатора на Флорида.

По време на кампанията помощници и съюзници на Тръмп се подиграваха на Десантис с лични подробности, подиграваха се на смеха му, че яде с пръсти и го обвиняваше, че носи повдигащи обувки.

Малко преди Десантис да се оттегли от президентската надпревара през януари, Уайлс написа много рядко съобщение в социалните мрежи, насочено към него.

В него просто пишеше: "Чао, чао“.

Влизайки в Белия дом като първата жена началник на кабинета през 2025 г., Уайлс организира по-професионална операция, отколкото през първия мандат на Тръмп.

Това включваше акцент върху висшите служители, работещи като един екип, а не като съперници за вниманието на президента, а също така имаше нова решителност да се спрат неоторизираните изтичания на информация.

Тя до голяма степен избягваше светлината на прожекторите както в кампанията, така и във властта. Когато Тръмп празнува изборната си победа на сцената, тя отказа покана да вземе микрофона.

Нейните интервенции в социалните медии остават рядкост. Веднъж тя отвърна на удара, след като милиардерът Марк Кюбан заяви, че Тръмп няма "силни, интелигентни жени“ в орбитата си.

Зад кулисите тя контролира някои от по-дивите импулси на Тръмп не като му изнася лекции, а чрез разсъждения.

Веднъж, когато Тръмп произнесе широко критикувана реч в Пенсилвания, в която предположи, че няма да има нищо против медиите да бъдат обстрелвани, Уайлс отговори, като го гледаше мълчаливо.

Дисциплината, която тя успя да наложи в Белия дом, никога не е била подложена на по-голямо изпитание, отколкото когато самата тя беше обект на лоши коментари в пресата.

През декември Уайлс беше цитирана в профил във Vanity Fair, в който прави откровени коментари за Тръмп и различни служители на кабинета.

Самият Тръмп поведе операция с пълно участие в нейна защита, след като коментарите включваха думите ѝ, че има "алкохолична личност“. Президентът, който не пие, каза, че знае какво се е опитвала да каже Уайлс.

Случката изглежда не е навредила на позицията на Уайлс в Белия дом.

След поставянето на диагнозата ѝ, президентът Тръмп я нарече "невероятен боец“.

"Нейната сила и нейната ангажираност да продължи да върши работата, която обича и върши толкова добре, докато се лекува, ви казват всичко, което трябва да знаете за нея", похвали я Тръмп.

В типично прямо и решително изявление Уайлс каза: "Почти една на всеки осем жени в Съединените щати ще се сблъска с тази диагноза. Всеки ден тези жени продължават да отглеждат семействата си, да ходят на работа и да служат на своите общности със сила и решителност. Сега се присъединявам към техните редици.

"Благодарна съм, че имам изключителен екип от лекари, които откриха рака рано и ръководят грижите ми, и съм окуражена от силната прогноза. Също така съм дълбоко благодарна за подкрепата и насърчението на президента Тръмп, докато се лекувам и продължавам да служа в настоящата си роля", каза Уайлс.