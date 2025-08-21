Катастрофално за целия свят: Климатът на Антарктида се променя рязко

Антарктида е подложена на серия „резки“ взаимосвързани климатични промени, чиито последици са потенциално катастрофални за целия свят, предупреждават изследователи в проучване, публикувано в списание „Нейчър“, пише АФП.

Учените, по-голямата част от които са от Австралия, отбелязват „поява на доказателства за бързи промени“ в околната среда на Антарктида – отдръпване на морския лед, забавяне на океанското течение, топене на ледения покрив и заплаха за видове като императорските пингвини.

„Антарктида показва тревожни признаци за промяна от гледна точка на леда, океана и екосистемата. Някои от тези резки промени е трудно да бъдат спрени и ще имат ефект за бъдещите поколения“, казва за АФП Нерили Ейбрам от Австралийския национален университет, водещ автор на проучването.

Учените от години предупреждават за рисковете, свързани с антропогенната промяна на климата на Антарктида и за потенциално катастрофалните последици за бъдещето като покачване на нивото на океаните заради топенето на ледовете.

Но проучването показва и как тези промени са взаимосвързани и могат да задълбочат климатичните промени, подчертава Ейбрам.

Отдръпването на ледовете намалява способността им да отразяват слънчевата светлина (ефектът Албедо), което също допринася за затоплянето. Британският институт за полярни изследвания (BAS) показва в проучване, публикувано пред юни, че колониите от императорски пингвини намаляват по-бързо заради отдръпването на тези ледове.

Забавянето на океанското течение в Антарктида и топенето на ледените шапки също се усилват взаимно, създавайки порочен кръг. Тези явления от своя страна способстват за глобалното затопляне и повишаване на нивото на океаните в дългосрочна перспектива.

В заключение авторите посочват, че единственият начин да се намалят резките промени при изменението на климата на Антарктида е намаляването на емисиите от CO2 през това десетилетие и ограничаване на увеличаването на температурите до 1,5 градуса по Целзий.

Антарктида е изложена и на въздействието на туризма, посочва друго проучване, публикувано в Nature Sustainability. В зоните на човешка дейност концентрацията на фини прахови частици, съдържащи тежки вещества, е десет пъти по-висока в сравнение с преди 40 години, предупреждава изследването. По данни на Международната асоциация на туристическите оператори в Антарктида през последните две десетилетия броят на туристите се е увеличил с 20 000 души, достигайки около 120 000 души.

Плавателните съдове, които транспортират туристи, използват изкопаеми горива, които са източник на фини частици, съдържащи хром, никел, мед, цинк и олово, се посочва в проучването. Те са отговорни за ускоряване на топенето на снеговете, казва Раул Кордеро от университета в Грьониген (Нидерландия) и съавтор на изследването.

„Снегът се топи по-бързо в Антарктида заради присъствието на замърсяващи частици в зоните, в които често има туристи“, поясни той за АФП.

„Само един турист може да помогне за ускоряването на топенето на около 100 тона сняг“, смята Кордеро.

(БТА)