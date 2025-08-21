“Живият Нострадамус“: Неизвестни сигнали от Антарктида разкриват паралелни вселени

Мистериозен сигнал, засечен дълбоко под антарктическия лед, озадачи учените, а сега мистикът, известен като “Живият Нострадамус” прогнозира, че това може да разкрие непознати паралелни вселени.

38-годишният Атос Саломе от Бразилия точно предсказа десетки световни събития, като глобалния срив на Microsoft, пандемията от коронавирус и смъртта на кралица Елизабет II, предупреди, че това може да е първата пукнатина в нашето разбиране за реалността.

Радиоимпулсите бяха засечени от проект на NASA, известен като Антарктическа импулсивна преходна антена (ANITA), който използва набор от инструменти, предназначени за откриване на частици, наречени неутрино.

Но вместо да улавя частици отгоре, балонът е засякъл нещо напълно неочаквано - радиовълни, идващи дълбоко под земята, сякаш преминаващи през Земята и излизащи от другата страна - събитие, което според съвременната физика, би трябвало да е невъзможно.

Повечето учени са го отдали на техническа грешка или може би на отражение вътре в балона, или на бъг в инструментите, но не всички са убедени.

Нов балон, наречен PUEO, който е пет пъти по-чувствителен от ANITA, е планиран да бъде изстрелян през декември 2025 г. Ако засече същите мистериозни сигнали, това би могло да докаже веднъж завинаги, че това не е било случайност и има нарушение в законите на Вселената.

“С прости думи, това би отворило възможността за огледална вселена, където времето тече в обратна посока”, казва Саломе в интервю за Daily Mail.

“Ако PUEO потвърди тези сигнали, няма да си имаме работа с научна фантастика, а с първото конкретно доказателство, че реалността не е уникална. Това бележи началото на ера, в която човечеството ще трябва да пренапише не само своите теории, но и самото си разбиране за реалността. Ако сигналите се повторят, официално ще влезем в ерата на новата физика; ако не се повторят, хипотезата за грешката ще бъде печелившият разказ”, развива тезата си Саломе.

Има няколко теории за това какво може да е причинило странните сигнали, като например нови частици, непознати на науката, нарушение на законите на физиката или нещо неестествено - някои предполагат, че сигналите може изобщо да не идват от природата, а по-скоро от технология, която не е създадена от хора, с други думи, извънземни.

Саломе продължава: “Ами ако сигналите не са естествени?“ Те биха могли да бъдат ефекти на нечовешки технологии, предавания или изкуствени енергии, маскирани като космически феномени. Ако става въпрос за технологии, сме изправени пред най-голямото разкритие в човешката история. Не за вселената, а за това кой друг може да я обитава. Хората са твърде загрижени за това, което е в Космоса и забравят какво е под земята.“

В статия, публикувана в Physical Review Letters, международен екип от изследователи обяснява, че тези открития не могат да бъдат обяснени с настоящото разбиране за физиката на елементарните частици. Това може да означава, че има изцяло нови форми на частици и взаимодействия или че тези необичайни сигнали са продукт на мистериозна тъмна материя.

Д-р Стефани Уисел, астрофизик от Държавния университет на Пенсилвания, която е работила в екипа на ANITA, споделя вижданията си: “Радиовълните, които засякохме, бяха под наистина стръмни ъгли - 30 градуса под повърхността на леда. Това е интересен проблем, защото все още нямаме обяснение за това какви са тези аномалии.“

Учените обаче бяха шокирани да открият набор от сигнали, чийто произход не можеше да бъде проследен до никакъв възможен източник. Тези радиосигнали идваха от леда под невъзможно стръмен ъгъл, нещо, което сигнал, произведен от неутрино, никога не би могъл да направи.

Още по-странно е, че вместо да се отбиват от леда, импулсите сякаш идват от под хоризонта.

Това би означавало, че радиовълните би трябвало да преминат през хиляди километри скали и лед, преди да достигнат балоните на ANITA, което би трябвало да ги направи неоткриваеми.

Според настоящото разбиране на учените за взаимодействието на частиците, тези сигнали не би трябвало да са възможни. Това накара учените да спекулират, че може да са се натъкнали на вид взаимодействие между частици, непознат досега на науката.

Това се случва, след като Саломе пророкува през януари, че контакт с извънземни вероятно ще се случи през 2025 г.

С възхода на изкуствения интелект, квантовите изчисления и медицинския напредък, той казва, че светът може да е на ръба на революционен прогрес - или на непосредствена катастрофа.

В друго свое интервю Саломе споделя, че 2025 г. ще бъде повратната точка. От една страна - научният потенциал може да предостави на хората ефикасни инструменти за решаване на множество проблеми, от друга - ще видим перспективата за използване на технологиите “без да се знае“.

“Това ще съдържа и отговори на ключови въпроси, които са важни за следващата година. Градим ли напредък към бъдещето или се хвърляме в свят на объркване? Изглежда, че светът сега е на това, което може да се окаже най-критичният кръстопът досега. Благодарение на телескопа Джеймс Уеб, човечеството може най-накрая да получи отговора за съществуването на извънземен живот, докато правителства като САЩ може да разсекретят файловете за НЛО. Ако е вярно, тези открития биха могли да революционизират представата ни за вселената, в която съществуваме – и за самите нас”, споделя бразилският екстрасенс.