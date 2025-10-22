Тенденции при маратонките за есента

Маратонките са универсални обувки, които почти всички носят. През лятото може по-рядко да сме ги слагали, но есента вече няколко седмици е тук, залагаме на по-плътни и затворени обувки. Още е рано за ботуши, така че през есенния период сигурно редовно ще сме с маратонки. Какви са тенденциите при тях сега? Ето хитовите маратонки, според "Teen Vogue".

Скейтърски маратонки

Една тенденция, която се завърна преди известно време. Скейтърските кецове и маратонки бяха голям хит в началото на века, през 2008 - 2009 г., когато на почит бе и ЕМО модата. Сега тези симпатични обувки отново са модерни. Скейтърските кецове са класически - в черно, бяло, на карета, райета, с бели връзки, като платненки. А скейтърските маратонки обикновено са ниски, но обемни, изглеждат огромни. С тях постигате пънк-рок и спортна визия.

Сиво-кафяви маратонки

Още една доста интересна тенденция. Скоро стана ясно, че велурът е звездата на есента, така че няма да сбъркате, ако заложите на велурени маратонки в какъвто ѝ да е нюанс. Но, ако искате да сте в тон със сезона, сега хит са маратонките в цвят таупе - елегантен неутрален цвят, съчетаващ сиви и кафяви нюанси. Модерни ще са и маратонките в шоколадово кафяво.

Черни маратонки

Важно е да уточним, че се говори за маратонки, които са целите в черно - без ивици, кантове, украшения, картинки или други детайли в друг цвят. Просто чисто черните маратонки са много популярни сега. Те са вечна класика, може да ги съчетавате с много тоалети и може да стоят леко по-елегантно от някои спортни маратонки. Не изглеждат скучно, просто класическо.

