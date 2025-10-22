Президентът на Русия Владимир Путин наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, съобщава Ройтерс.

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света в период на нарастващо напрежение между Изтока и Запада.

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се посочва в текста.

По-рано този месец НАТО започна годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун". В маневрите участват 60 самолета от военновъздушните сили на 13 страни. Домакини на "Стедфаст нун" са Нидерландия и Белгия. / БТА