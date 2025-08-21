Защо Юга не пуска в КНДР 95-годишен бивш севернокорейски войник?

95-годишен бивш севернокорейски войник, прекарал десетилетия в затвора в Южна Корея, ще продължи кампанията си за завръщане в Севера, заяви активист в четвъртък, след като южнокорейските войски спряха символичния му граничен марш тази седмица.

Обграден от активисти и държейки севернокорейско знаме, Ан Хак-соп се отправи към междукорейски мост в граничния град Паджу в сряда, настоявайки южнокорейските власти да организират репатрирането му в Севера, когато войници го спряха на контролно-пропускателен пункт.

Ан, който се оплака от болки в коляното по време на инцидента, беше откаран в болница и сега се възстановява в дома си в Гимпо, близо до столицата Сеул, каза активистката Ча Ън-джонг.

Ча каза, че очаква Ан да се присъедини към протест през уикенда в Сеул, призоваващ за завръщането му в Северна Корея.

“Той каза, че се е чувствал добре, имайки възможност да изрази мнението си пред журналисти“, въпреки че е бил върнат от войниците, каза Ча.

Ветеранът е роден на днешния граничен остров Канхва с Южна Корея през далечната 1930 г., когато Корейският полуостров е бил под японско колониално управление.

Поражението на Япония във Втората световна война освобождава Корея, но полуостровът след това е разделен на подкрепян от САЩ капиталистически Юг и подкрепян от Съветския съюз социалистически Север, разделение, затвърдено от опустошителната Корейска война от 1950 до 1953 г.

Ан се записва доброволно да се бие за севернокорейската армия през 1952 г., но е заловен от южнокорейски войници през април 1953 г., месеци преди боевете да спрат с примирието. Той е затворен в продължение на 42 години, преди да получи специално президентско помилване през 1995 г.

Той има възможност да отиде в Северна Корея през 2000 г., когато бившият южнокорейски президент Ким Де Чун, който се стреми към сътрудничество с Пхенян, репатрира 63 дългосрочни затворници след историческа среща на върха с тогавашния севернокорейски лидер Ким Чен Ир.

След това Ан решил да остане, обещавайки да води кампания, докато американските войски не бъдат изтеглени от Южна Корея.

Ан изрази желание да отиде в Северна Корея през юли, а решението му беше повлияно от крехкото му здраве и опасенията, че времето му изтича.

Южнокорейското правителство заяви този месец, че няма непосредствени планове да настоява за репатрирането на малкото останали затворници, които желаят да бъдат изпратени в Северна Корея, и не е ясно дали Северът би ги приел.

Отношенията между двете Кореи се влошиха през последните години, като Северна Корея на практика преустанови всякаква дипломация и сътрудничество с Южна Корея след провала на по-широките си ядрени преговори с Вашингтон през 2019 г.