Ръководството на Болшой театър е подписало договор за инсталиране на софтуер за наблюдение на служителите, разбра разследващият проект „Система“. Става дума за програмата InfoWatch Traffic Monitor, която е планирана да бъде инсталирана на 500 работни устройства. Цената на договора е 21,6 милиона рубли.

Програмата, пише Система, ще следи работното време, както и поведението на служителите в социалните мрежи и браузърите. За всеки служител ще бъдат създадени специални карти (в техническите спецификации те са наречени „контролирани лица“), които ще показват „аномалии в действията“.

Разработчиците на програмата, наред с други неща, включват „интерес към SVO“ и наличието на „политически възгледи“ (кои точно не са посочени) сред такива „аномалии“.

Програмата ще проследява и дали служителят е използвал нецензурни думи в кореспонденцията, обсъждал е началниците си и се е готвил да напусне. Наличието на „аномалии“ в картата на служителя ще повлияе на неговия рейтинг.

Разработчик на програмата е Infowoch Lab, собственост на Наталия Касперски, която беше един от основателите на Kaspersky Lab, специализирана в антивирусни програми.

Система припомня, че след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, към администраторите и солистите на водещи руски театри вече бяха прилагани различни мерки за наблюдение и контрол - най-малкото, всеки път, когато пътуваха в чужбина, те бяха задължени да напишат обяснителна бележка и да попълнят специален формуляр, а след завръщането си службата за сигурност конфискуваше паспортите им. Източник на Система от Болшой театър потвърди, че тези мерки се разпростират върху водещите администратори и солисти, с изключение на Валери Гергиев.

През юни Канада добави главния изпълнителен директор на Болшой театър Валери Гергиев и главния изпълнителен директор на InfoWatch Наталия Касперская към списъка си със санкции като поддръжници и бенефициенти от войната.