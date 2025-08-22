Министерството на отбраната на САЩ ще закупи кобалт за до 500 милиона долара

САЩ се стреми да закупи кобалт на стойност до 500 милиона долара за отбранителни запаси в контекста на усилията на страната да увеличи доставките си на критични минерали.

Компаниите се борят да намерят източници на редки земни елементи, след като Китай наложи ограничения, което доведе до 75% спад в износа на редки земни магнити от страната през юни и принуди някои автомобилни компании да преустановят производството.

През март американският президент Доналд Тръмп се позова на извънредни правомощия, за да стимулира производството на критични минерали в страната като част от широките усилия да се компенсира почти пълният контрол на Китай над сектора.

През юли Ройтерс съобщи, че Белият дом е назначил бившия минен мениджър Дейвид Копли за ръководител на отдел в Съвета за национална сигурност, който ще се занимава с укрепването на веригите за доставки.

Според тръжната документация, публикувана в сряда от Министерството на отбраната на САЩ и Агенцията за логистика на отбраната (DLA), те търсят оферти за около 7480 тона кобалт за сплави за следващите пет години.

Кобалтът, който се внася предимно от САЩ, се използва в батерии, в никелови суперсплави за висока температура в реактивни двигатели и индустриални газови турбини, както и в други продукти.

Министерството на отбраната обаче търсеше оферти само от три компании – подразделения на Vale SA в Канада, Sumitomo Metal Mining в Япония и Glencore Nikkelverk в Норвегия.

В документа се посочва също, че сумата на покупката може да варира между 2 и 500 милиона долара за петгодишния период.