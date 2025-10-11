Непрестанен сняг, инстантни юфка и якове: Какво е да си хванат в капан на Еверест?

Времето не беше чудесно. Малко ръмеше и беше студено. Но около 1000 души се стегнаха на източния склон на Еверест, за да прекарат един дълъг уикенд на изкачване. Но докато водеше групата по пътеката, осеяна със зашеметяващи ледени върхове, 32-годишният водач Шу Вей се чувстваше все по-неспокоен. Той знаеше, че времето в планините може да бъде непредсказуемо и опасно, но този снеговалеж беше нещо друго.

„Вече беше стигнал до коленете ни около 20:00 часа“, разказва той. „И не спря да вали сняг през цялата нощ.“

Няколко дни след като тръгнаха за първи път, над тях се образува смъртоносна буря, която връхлетя Тибет и Непал с проливен дъжд и сняг. Тя хвана в капан повече от 1000 предимно китайски туристи в продължение на дни – бурно метеорологично явление, което предизвика масови спасителни операции.

След вечеря групата се беше настанила в палатките си, спомня си 35-годишният трекист Ву Бин – но дори докато се опитваха да ги разчистят, снегът продължаваше да се натрупва.

„Постепенно се трупаше все по-високо и по-високо, почти достигайки прозорците на палатката ми“, казва той. „В този момент започнах да усещам, че ситуацията става сериозна.“

Гидовете преместиха всички алпинисти в палатката за хранене, запалиха огньове, за да се стоплят и да обсъдят следващите стъпки. Шу обясни на групата, че може да останат блокирани там за няколко дни, но ако времето е наред, ще слязат сутринта.

„Когато чух водача да споменава, че може да сме в капан, наистина се притесних“, споделя Ву. „Помислих си, че ако е само един или два дни, вероятно ще мога да се справя, но ако продължи по-дълго, ще е трудно да знам какво да правя след това и тази несигурност беше стресираща.“

След безсънна нощ те решиха да тръгнат сутринта за спускане, което щеше да им отнеме цял ден. През първия участък от пътуването бяха сами. Но скоро към тях се присъединиха други групи, които също се опитваха да избягат. Верига от туристи бавно се промъкваше през снега до коленете в разредения въздух на голяма надморска височина.

„След като извървяхме около два километра, бяха докарани якове, за да ни отворят пътеката, което направи напредъка много по-бърз и ни помогна да излезем от планините по-рано“, казва Шу, опитен водач, който години наред е работил в западното плато Съчуан. „По пътя срещнахме много местни селяни, които дойдоха да помогнат със спасителните усилия. Те ни осигуриха провизии, топла вода, храна и напитки. Когато най-накрая стигнахме до изходната точка, ни бяха осигурени дори инстантни юфка.“

Медии съобщиха, че е била изготвена прогноза за времето, отбелязвайки, че алпинистките експедиции на близките върхове са се върнали дни по-рано, а местните туристически власти са затворили продажбата на билети и пътищата за уикенда. В китайските социални медии някои поставиха под въпрос дали е било разрешено на преходите да продължат, за да се възползват от празничния бизнес в деня на независимостта.

Китайските новини за инцидента бяха сравнително оскъдни по време на спасителната операция. Строго контролираните държавни медии често ограничават отразяването на негативни инциденти, особено преди те да бъдат разрешени. Съществуват и допълнителни бариери пред информацията, тъй като Тибет, където са се случили спасителните операции, е под още по-строг контрол от китайските власти.

До вторник почти 900 души, включително 580 туристи и 300 пастири на якове и местни водачи, бяха евакуирани от парка. Повечето са се придвижили или са били подпомогнати до близкото село, Куданг. Бурята е хванала в капан и 251 души в Цинхай, северно от Тибет, където един тайвански турист е починал от хипотермия и остра планинска болест, според държавните медии.

В Синцзян 300 туристи са били убедени да се върнат от властите, а един човек е хоспитализиран. Непалските власти съобщиха на медиите, че няма съобщения за хора, хванати в капан от страната на планината.