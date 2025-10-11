IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Пилешки гърди на тиган

Лесна рецепта

11.10.2025 | 08:30 ч. 11
Снимка: istock

Съставки:

  • 2 бр. пилешки гърди без кожа
  • 1 ч.ч. прясно мляко
  • 50 г масло 
  • 2 с.л. зехтин екстра върджин
  • 1/3 ч.ч. брашно 
  • сол и черен пипер на вкус
  • 1 стрък розмарин – само игличките

Приготвяне:

  • Разрежете пилешките гърди наполовина по дължината, за да станат по-тънки. 
  • В чиния или купа комбинирайте брашното, солта и черния пипер.
  • Оваляйте месото от двете страни в брашното и изтупайте излишното. 
  • В голям тиган на средно силен огън разтопете маслото заедно със зехтина. 
  • Добавете пилешкото месо и гответе от всяка страна по 6-7 минути, докато стане златистокафяво. 
  • Намалете котлона и добавете млякото и розмарина.
  • Поставете капака на тигана и оставете да къкри около 20 минути, като разбърквате от време на време, докато се сготви.
  • За финал, ако е необходимо добавете още сол и черен пипер на вкус. 
  • Сервирайте. 

