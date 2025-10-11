Рецептата Dnes: Пилешки гърди на тиган

Съставки:
- 2 бр. пилешки гърди без кожа
- 1 ч.ч. прясно мляко
- 50 г масло
- 2 с.л. зехтин екстра върджин
- 1/3 ч.ч. брашно
- сол и черен пипер на вкус
- 1 стрък розмарин – само игличките
Приготвяне:
- Разрежете пилешките гърди наполовина по дължината, за да станат по-тънки.
- В чиния или купа комбинирайте брашното, солта и черния пипер.
- Оваляйте месото от двете страни в брашното и изтупайте излишното.
- В голям тиган на средно силен огън разтопете маслото заедно със зехтина.
- Добавете пилешкото месо и гответе от всяка страна по 6-7 минути, докато стане златистокафяво.
- Намалете котлона и добавете млякото и розмарина.
- Поставете капака на тигана и оставете да къкри около 20 минути, като разбърквате от време на време, докато се сготви.
- За финал, ако е необходимо добавете още сол и черен пипер на вкус.
- Сервирайте.
