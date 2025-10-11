Мелания работила заедно с Путин за да върне украински деца у дома

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила отворена линия за комуникация с руския президент Владимир Путин за връщането на деца, отведени по време на войната в Украйна. Тя добави, че някои от тях вече са върнати на семействата им, а други ще се съберат с близките си скоро, съобщава БТА.

"Тези усилия продължават", каза Мелания Тръмп днес пред журналисти в Белия дом. Тя добави, че Путин е отговорил на писмото ѝ по-рано тази година и че контактите между тях продължават.

"Президентът Путин и аз имаме отворен канал за комуникация за благополучието на тези деца", каза американската първа дама. "През изминалите няколко месеца двете страни участваха в няколко неформални срещи и разговори", добави тя.

Мелания Тръмп каза, че неин представител работи директно с екипа на руския президент, за да гарантира безопасното връщане на децата при техните семейства.

8 деца са върнати при близките си през последните 24 часа, уточни първата дама. През август Мелания Тръмп написа писмо до руския президент, което му бе предадено от съпруга й срещата в Аляска.

След инвазията в Украйна украински деца бяха отведени в Русия, за да бъдат възпитавани с руско самосъзнание, отбеляза "Асошиейтед прес".

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, обвинявайки го, че носи лична отговорност за отвличането на деца от Украйна.