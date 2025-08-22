Как усилията на Тръмп за мир в Украйна спряха за четири дни

В понеделник президентът Тръмп се похвали, че е посредничил бързо за постигане на мир за прекратяване на кървавия конфликт в Украйна. В четвъртък той вече казваше, че Киев няма шанс да спечели войната без нови атаки срещу Русия.

„Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение“, написа Тръмп в социалните мрежи. „Интересни времена предстоят!!!“

Неговият обрат подчерта отслабващия оптимизъм относно последния стремеж на Тръмп да сложи край на войната, пише WSJ.

Надеждите на Тръмп за среща на върха с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски за постигане на мирно споразумение не се осъществиха. Нито пък резервният му план Путин и Зеленски да се срещнат насаме, за да обсъдят прекратяването на 3½-годишната война .

Американски и европейски представители все още преговарят за състава на мироопазващи сили, които биха имали за цел да възпрат бъдещи руски атаки срещу Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение. Дори тази идея бързо беше отхвърлена от Кремъл и повдигна въпроси относно готовността на Тръмп да се ангажира с важна роля на американските военни.

Тъй като голяма част от плановете му все още не са осъществени, Тръмп е изправен пред несигурностите, които го преследват през последните седем месеца: Доколко е готов да окаже натиск върху Путин и докъде е готов да стигне в подкрепа на Зеленски?

В публикацията си в социалните мрежи в четвъртък, която изглеждаше насочена към насърчаване на Украйна да засилва войната, и не споменаваше усилията му за постигане на мир, Тръмп сякаш призна, че мирът не е по-близо до целта.

Украинският конфликт се превърна в кървава война на изтощение в Източна и Южна Украйна, като Русия постига малки печалби на голяма цена. Украйна има малък шанс скоро да обърне посоката на войната без голямо вливане на свежи оръжия и решение на недостига на човешка сила.

Украйна работи по разработването на собствени ракети с по-голям обсег, но състоянието на програмата ѝ отдавна е обвито в тайна. Зеленски заяви наскоро, че се произвежда нова крилата ракета с голям обсег. Според него мащабната програма се очаква да приключи до края на декември или началото на следващата година. Украйна вече има голяма индустрия за дронове.

Неуспехът да се постигне дипломатически пробив произтича отчасти от резките различия в стила на преговори между Путин и Тръмп. Американският президент, според бивши помощници, има импровизационен подход, който е силно зависим от личните взаимоотношения. Путин е методичен в подготовката си и не е сантиментален, казаха бивши американски служители, които са наблюдавали отблизо руския лидер.

Тръмп се стреми към бърз край на конфликта, като миналата година по време на предизборната си кампания обеща, че ще може да спре боевете в рамките на 24 часа, обещание, което оттогава той определя като сарказъм. Путин играе по-дълга игра, пресмятайки, че Русия може постепенно да подобри позицията си на бойното поле, докато дипломатите говорят, дори това да е с цената на хиляди жертви от двете страни.

„Руснаците смятат, че времето е на тяхна страна в този конфликт“, каза Нейт Рейнолдс , който отговаряше за руските въпроси в Съвета за национална сигурност на президента Джо Байдън . „Те не бързат да преговарят за мирно споразумение. Двете страни остават далеч един от друг по всички основни въпроси.“

В понеделник, по време на среща с европейските лидери, Тръмп изрази увереност, че е на прага на пробив с Путин.

Според анализатори, посланието на президента в социалните медии, в което той съветва Украйна да атакува руска територия, може да е опит за възстановяване на влиянието, тъй като дипломацията изглежда е обречена да се проточи.

Тръмп не е предоставил на Украйна ракети с голям обсег, нито е разрешил бързото изпращане на повече оръжия от американските запаси в Украйна. Вместо това, администрацията на Тръмп е разработила рамка, чрез която САЩ ще продават оръжия на Европа, така че те да предоставят повече оръжия на Украйна, с акцент върху системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Тази седмица министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ са повишили цените на тези оръжия с 10%, потенциално за да финансират американското въздушно прикритие за водените от Европа сили за успокояване в Украйна.

И след като обеща да наложи сурови нови санкции на Кремъл за това, че не е сключил сделка, Тръмп нареди само мита за Индия за закупуване на руски петрол, които влизат в сила следващата седмица. Той не е насочил вниманието си към Китай, най-големия енергиен клиент на Русия, докато администрацията на Тръмп критикува европейските съюзници, че все още купуват руски суров петрол.

Тръмп също така заяви, че американски войски няма да служат на място в Украйна, въпреки че американските сили биха могли да помогнат на сили от европейски държави, разположени в страната.

„Имате моите уверения, аз съм президент“, каза Тръмп във вторник по Fox News.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит омаловажи значението на посланието на Тръмп в социалните медии, заявявайки, че той просто „прави наблюдение“ относно състоянието на конфликта, в който са убити стотици хиляди хора. Но то подчерта безпокойството на Тръмп от състоянието на мирните преговори.

Писмото контрастира рязко с изявленията на Тръмп преди втората му встъпване в длъжност, когато той нападна Байдън за предоставянето на ракети земя-земя ATACMS с обхват от близо 190 мили на Украйна.

Фиона Хил , която беше водещ експерт по Русия в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп, заяви, че последните му срещи с Путин, Зеленски и европейски лидери в Белия дом са довели до объркващ процес и че е възможно лидерите на САЩ и Русия да са имали различно разбиране за гаранциите за сигурност.

„В Украйна се лутаме някак си и всички в момента се опитват да се справят с Тръмп, включително Путин“, каза тя. „Руснаците използват термини в определен контекст, а Тръмп пропуска това. Може би Путин умишлено го е оставил да повярва, че е съгласен.“

Докато администрацията на Тръмп се придържа към надеждата си за бързо споразумение, някои бивши служители заявиха, че всеобхватно решение е малко вероятно.