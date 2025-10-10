Русия търси осакатяващ удар срещу Украйна

Москва извършва нови атаки с дронове и ракети срещу енергийни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в девет украински региона
Москва ескалира усилията си да парализира енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата.
Нов обстрел с дронове и ракети срещу енергийни съоръжения в ранните часове на петък предизвика прекъсвания на електрозахранването в девет украински региона, след като руските удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната, пише The Telegraph.
Части от Киев бяха потопени в мрак, като след бомбардировките в столицата се съобщава за прекъсване на водоснабдяването и забавяне на пътуванията. Московските сили изстреляха около 450 дрона и 30 ракети в петък срещу „всичко, което поддържа нормалния живот“, написа в социалните медии президентът на Украйна Володимир Зеленски.
„Именно гражданската и енергийната инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон“, добави той.
Девет души бяха ранени в Киев, където аварийните служби бяха снимани да гасят пожар в 10-етажна жилищна сграда.
Светлана Гринчук, министърът на енергетиката, заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по мрежата.
Руските удари по енергийната инфраструктура се превърнаха в основна характеристика на тактиката им преди зимните месеци в тригодишната и половина война срещу Украйна. Владимир Путин и неговите генерали се надяват, че като потопи страната в мрак и попречи на хората да отопляват домовете си, ще замразят невинните украинци до подчинение и ще сложат край на доблестната им съпротива срещу неговото нахлуване.
Целта на Москва е „да сломи духа ни“, каза наскоро пред FT Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на Нафтогаз, украинската държавна енергийна компания. „Това няма нищо общо с военните нужди, нито един от тези активи няма никаква военна стойност.“
Украински представители са казали на западните си съюзници, че скорошните баражни залпове с голям обсег са намалили производството на газ с почти 60%.
Посланието беше предадено на неотдавнашна среща на министрите на енергетиката на Г-7 в Торонто, Канада.
Страната е зависима от природен газ за отопление на домовете си в градовете си.
Русия е атакувала енергийната инфраструктура през всяка зима на войната, откакто Путин нареди инвазията през февруари 2022 г.
Тази година украинските власти се опасяват, че може да се наложи да внесат почти 2 милиарда евро (1,7 милиарда британски лири) чуждестранен газ, за да задоволят търсенето на доставки до март, ако ударите продължат.
Това не само ще окаже натиск върху невинните украинци, надяващи се да отопляват домовете си през зимните месеци, но и ще окаже натиск върху способността на Киев да финансира военната съпротива срещу руската инвазия.
Украинските власти оценяват щетите върху по-широкия енергиен сектор на над 20 милиарда долара (15 милиарда британски лири) от началото на войната.
И има опасения, че някои от щетите върху огромната съветска електропреносна система на Украйна са почти непоправими.
Киев призова западните си съюзници да подкрепят усилията за ремонт с резервни части и експертиза. Той също така призова партньорите да доставят повече системи за противовъздушна отбрана, за да защитят това, което е останало от болната електропреносна мрежа.
През последните месеци Украйна засили собствените си ответни атаки срещу руската енергийна инфраструктура, в опит да намали основните приходи на Кремъл за финансиране на войната.
Зеленски наскоро изчисли, че ударите са намалили около една пета от производството на петрол в Русия.
По-рано тази седмица около 40 000 руснаци в граничния град Белгород останаха без ток след украински удари по електроцентрала в района.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.