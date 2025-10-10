Русия търси осакатяващ удар срещу Украйна

Москва извършва нови атаки с дронове и ракети срещу енергийни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в девет украински региона

Москва ескалира усилията си да парализира енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата.

Нов обстрел с дронове и ракети срещу енергийни съоръжения в ранните часове на петък предизвика прекъсвания на електрозахранването в девет украински региона, след като руските удари вече парализираха почти 60% от производството на газ в страната, пише The Telegraph.

Части от Киев бяха потопени в мрак, като след бомбардировките в столицата се съобщава за прекъсване на водоснабдяването и забавяне на пътуванията. Московските сили изстреляха около 450 дрона и 30 ракети в петък срещу „всичко, което поддържа нормалния живот“, написа в социалните медии президентът на Украйна Володимир Зеленски.

„Именно гражданската и енергийната инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон“, добави той.

Девет души бяха ранени в Киев, където аварийните служби бяха снимани да гасят пожар в 10-етажна жилищна сграда.

Светлана Гринчук, министърът на енергетиката, заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по мрежата.

Руските удари по енергийната инфраструктура се превърнаха в основна характеристика на тактиката им преди зимните месеци в тригодишната и половина война срещу Украйна. Владимир Путин и неговите генерали се надяват, че като потопи страната в мрак и попречи на хората да отопляват домовете си, ще замразят невинните украинци до подчинение и ще сложат край на доблестната им съпротива срещу неговото нахлуване.

Целта на Москва е „да сломи духа ни“, каза наскоро пред FT Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на Нафтогаз, украинската държавна енергийна компания. „Това няма нищо общо с военните нужди, нито един от тези активи няма никаква военна стойност.“

Украински представители са казали на западните си съюзници, че скорошните баражни залпове с голям обсег са намалили производството на газ с почти 60%.

Посланието беше предадено на неотдавнашна среща на министрите на енергетиката на Г-7 в Торонто, Канада.

Страната е зависима от природен газ за отопление на домовете си в градовете си.

Русия е атакувала енергийната инфраструктура през всяка зима на войната, откакто Путин нареди инвазията през февруари 2022 г.

Тази година украинските власти се опасяват, че може да се наложи да внесат почти 2 милиарда евро (1,7 милиарда британски лири) чуждестранен газ, за ​​да задоволят търсенето на доставки до март, ако ударите продължат.

Това не само ще окаже натиск върху невинните украинци, надяващи се да отопляват домовете си през зимните месеци, но и ще окаже натиск върху способността на Киев да финансира военната съпротива срещу руската инвазия.

Украинските власти оценяват щетите върху по-широкия енергиен сектор на над 20 милиарда долара (15 милиарда британски лири) от началото на войната.

И има опасения, че някои от щетите върху огромната съветска електропреносна система на Украйна са почти непоправими.

Киев призова западните си съюзници да подкрепят усилията за ремонт с резервни части и експертиза. Той също така призова партньорите да доставят повече системи за противовъздушна отбрана, за да защитят това, което е останало от болната електропреносна мрежа.

През последните месеци Украйна засили собствените си ответни атаки срещу руската енергийна инфраструктура, в опит да намали основните приходи на Кремъл за финансиране на войната.

Зеленски наскоро изчисли, че ударите са намалили около една пета от производството на петрол в Русия.

По-рано тази седмица около 40 000 руснаци в граничния град Белгород останаха без ток след украински удари по електроцентрала в района.