Русия протака мира в Украйна, къде може да притисне Тръмп приятеля си Путин?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп премина на висока скорост, за да сключи мирно споразумение в Украйна, като организира бърза среща на върха с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, а само три дни по-късно събра европейските лидери в Белия дом, пише в свой анализ New York Post.

Путин отвърна на усилията му с бавене. Русия дори не се ангажира със срещи между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Срещите могат да се състоят само, ако бъдат изпълнени определени условия – което обикновено е невъзможно – а всякакви обещания от Запада да защити Украйна без руско вето са „път към никъде“.

В уикенда след Аляска Русия уби 14 украински цивилни. След срещата в понеделник между Тръмп и Зеленски, Русия изстреля 270 дрона и 10 ракети – най-много за този месец. Оттогава бомбардировките само се засилиха.

Тръмп иска всичко да спре, той се интересува от човешкия живот, грижи се за децата, дори говори за влиянието, което тази война оказва върху душата му.

„Ако мога да спася 7000 души на седмица от смърт, мисля, че това е достатъчно – искам да се опитам да стигна до рая, ако е възможно, чувам, че не се справям добре. Наистина съм на дъното на йерархията“, каза той. „Но ако успея да отида в рая, това ще бъде една от причините.“

Това е благородна цел – дори нобелова – но е непостижима, освен ако Путин не бъде принуден да седне на масата за преговори.

Натискът върху Украйна е имплицитен – тя се нуждае от подкрепата на Съединените щати.

Но какъв е натискът върху Русия?

Бихте си помислили, че е високият брой на жертвите, 1 милион загинали, но Путин не се интересува от щетите, които нанася на собствения си народ. Той твърди, че това е необходимо жертвоприношение.

Не, единственият език, който Путин разбира, е финансовият.

Руската икономика вече усеща напрежението от огромните военни разходи, бързата инфлация и санкциите.

Приемането на вторични санкции, които ще ударят Путин в страничните пазари, които той използва за финансиране на военната си машина, е това, което ще го принуди да седне на масата за преговори.

Именно заплахата от такива санкции от страна на Тръмп на 8 август убеди Путин да се съгласи на срещата на върха в Аляска.