Какво означава оттеглянето на севернокорейските войски за Украйна?

Според нов доклад, повече от дузина висши военни офицери на Северна Корея се завръщат у дома от Русия, което предполага, че приносът на Пхенян във войната в Украйна може да остане на заден план по време на продължаващите мирни преговори.

Севернокорейските командири, включително генерал-полковник Ким Йон Бок и генерал-майор Син Кум Чол, се появиха внезапно на церемония по посрещане у дома, където лидерът Ким Чен Ун похвали постиженията им в връщането на руския Курски регион, според съобщения от Пхенян в четвъртък.

Завръщането на генералите вероятно е сигнал, че Русия е уверена, че може да задържи Курск и да парира всяка украинска контраатака, като същевременно избягва въпроси за участието на Пхенян във войната, каза пред Wall Street Journal Майкъл Мадън, експерт по Северна Корея в мозъчния тръст Stimson Center.

„Севернокорейците не трябва да бъдат ябълка на раздора на масата за преговори, тъй като действат на руска територия“, отбеляза Мадън.

Северна Корея е разположила около 12 000 войници в Русия, за да помогне на Москва да си върне Курската област, където Украйна осъществи успешно контранашествие миналото лято. Само изтребителите от Пхенян са останали на руска земя, което позволява разполагането на чуждестранните бойци да бъде представено като част от пакта за взаимна отбрана между двете нации.

Както Русия, така и Северна Корея мълчаха за присъствието на войски на Пхенян в Русия в продължение на месеци, докато тази пролет не бяха излъчени кадри на Ким и свитата му, отдаващи почит на всички войници, загинали във войната.

По време на церемонията по посрещането у дома, Ким беше видян щастливо да поздравява завръщащите се генерали и да ги прегръща, докато възхваляваше победата им.

„Нашата армия е героична“, каза Ким, според държавните медии на KCNA. „Нашата армия сега прави това, което трябва да прави и това, което е необходимо да се прави. Ще го прави и в бъдеще."

Освен че осигурява на Москва работна ръка за месомелачката си в Курск, Северна Корея е снабдявала Русия с артилерия и боеприпаси за войната.

Пхенян също така обеща да изпрати допълнителни 6000 работници, за да помогне на Русия в усилията ѝ за възстановяване след войната.