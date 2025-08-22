Висшите офицери на Северна Корея, изпратени в Русия, внезапно са извикани у дома

Висшите военни офицери на Ким Чен Ун се завърнаха от Русия, което предполага, че бойният принос на Северна Корея може да остане на заден план и потенциално да позволи ролята на Пхенян да бъде омаловажена във всякакви мирни преговори за войната в Украйна, пише WSJ.

Повече от дузина висши севернокорейски командири се появиха в личния кабинет на Ким, посрещнати като герои за сраженията си в Курската област на Русия , според снимки, публикувани в четвъртък в държавните медии на Пхенян.

Поне двама от присъстващите – генерал-полковник Ким Йон Бок и генерал-майор Син Кум Чол – бяха прегърнати и лично благодарени от руския президент Владимир Путин на парада за Деня на победата в Русия през май. Те бяха пристигнали в Пхенян за първата церемония по награждаване на Северна Корея за командировката в чужбина, съобщиха държавните медии.

Възможно е севернокорейските командири да бъдат преразпределени в Русия, въпреки че заминаването им е следствие от спад в бойните операции с участието на севернокорейските сили през последните месеци. Северна Корея все още доставя на Русия артилерийски снаряди и боеприпаси и наскоро обеща да изпрати допълнителни 6000 работници, за да подпомогне усилията на Русия за възстановяване.

Около 15 000 севернокорейски войници пристигнаха в Русия от миналата есен, след като помогнаха на Москва почти изцяло да изгони Украйна от руския регион Курск по-рано тази година. Сега фронтовите линии са здраво заети на украинска територия, като през лятото се водят ожесточени боеве в източната Донецка област на Украйна.

Завръщането на командирите у дома сигнализира за увереността на Русия, че може сама да държи Курската област, като същевременно позволява на Кремъл да избегне Северна Корея да бъде препънат камък във всякакви мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна, каза Майкъл Мадън, експерт по Северна Корея в Центъра „Стимсън“, мозъчен тръст, базиран във Вашингтон.

Севернокорейските войски са участвали в битки само на руска земя, заявиха южнокорейски представители. Това позволява на Пхенян и Москва да представят сътрудничеството си като придържане към пакт за взаимна отбрана, подписан от двете страни миналата година. Настъплението в Украйна рискува да подкопае твърдението им, че военното сътрудничество е чисто отбранително.

Северна Корея мълчеше за участието си във войната в продължение на месеци. След това, през април, Пхенян публично призна ролята си за първи път. Оттогава Северна Корея публично излъчи видеозапис на Ким със сълзи на очи, застанал над ковчезите на падналите войници , обгърнати със знамена .

Според оценки на западното разузнаване, севернокорейските войски са понесли над 5000 жертви в конфликта в Украйна, една трета от които са убити.