Докато Белият дом се опитва да убеди Москва да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, което би могло да доведе до официален мирен договор, Кремъл продължава да изпраща остаряло военно оборудване на фронтовата линия. Този факт подсказва, че ситуацията за Киев не е чак толкова отчаяна, колкото настояват някои западни експерти, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Макар че може да е трудно, ако не и направо невъзможно, за Украйна да „спечелят“ войната срещу Русия, последните снимки на влакове, превозващи още повече танкове Т-62 от времето на Студената война от складове в Русия до фронтовата линия, показват, че Кремъл също не е спечелил конфликта.

Дилън Малясов от Defence Blog пръв съобщи , че в руските социални мрежи е забелязана друга партида Т-62. Танковете вероятно са сред модернизираните през 80-те години на миналия век, но дори и по този стандарт повечето са по-стари от екипажите, които ги управляват.

Т-62 влезе на въоръжение, тъй като армията на Съединените щати съвсем наскоро беше приела на въоръжение пушка M14, а AR-15/M16 все още се разработваха. Модернизираните танкове от съветската епоха са също така значително по-стари от оригиналните основни бойни танкове (ОБТ) M1 Abrams, които официално влязоха на въоръжение през 1980 г. и оттогава са многократно модернизирани.

Малясов предположи, че Русия продължава да настоява за въвеждането на остарелия си Т-62 в експлоатация, защото има малко други възможности.

„Тъй като производствените линии не са в състояние да заменят загубите на бойното поле с темпото, с което се случват, Москва е принудена да изтегли по-старо оборудване от дългосрочно съхранение“, пише той. „Военни анализатори отбелязват, че Т-62 не е подходящ за съвременна бронирана война.“

Т-62 е еволюционно развитие на танковете от серията Т-54/55 и включва няколко забележителни подобрения, включително по-мощното 115-милиметрово гладкоцевно оръдие У-5ТС „Молот“ и преработена кула. ​​Това е бил приличен танк за времето си, с характеристики, които са стандартизирани в последващите съветски и руски масово произвеждани танкове.

Въпреки тези подобрения, недостатъците на танка на бойното поле в Украйна са лесни за разпознаване. Например, основното му оръдие няма спирачната сила на по-модерното 125-милиметрово гладкоцевно оръдие, което за първи път беше използвано в Т-72, ​​наследникът на Т-62. Освен това, то няма същото ниво на броня като по-новите машини. Дори Русия да се е опитвала да обнови и подобри системата за управление на огъня на танка, това е просто остаряла технология.

Русия няма друг избор, освен да разположи остарели танкове

Т-62 е описван преди като само „ смътно полезен “, тъй като Русия просто не може да произвежда танкове достатъчно бързо, за да се справи със загубите. Макар че убийството на обучени екипажи в последната офанзива изглежда неефективна стратегия, Москва продължава да я използва.

До края на производството са произведени над 22 000 Т-62, а Съветският съюз е поддържал старите запаси в подготовка за война с НАТО. С изваждането от въоръжение на други танкове запасите са се увеличили - и поне на хартия Русия е била възприемана като танкова сила.

„В светлината на мащабните, безвъзвратни загуби на оръжия и военна техника по време на войната срещу Украйна, Руската федерация предприема масово преразпределение на остарели бойни машини“, отбелязва Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната в доклад, публикуван през юни. „С изчерпване на запасите от техника от 70-те години на миналия век, руските въоръжени сили възобновиха активното разполагане на още по-стари модели, по-специално танкове Т-62“, се добавя в доклада, като се отбелязва, че танковете се ремонтират за фронтова служба в 103-ти бронетанков ремонтен завод в село Атамановка, Забайкалски край.

Повече от три години Русия разполага остарелите си машини на фронтовата линия с катастрофални резултати. Въпреки това, както Ukrinform.net обясни през юни, остарелите танкове до голяма степен се използват „като стационарни огневи точки за укрепване на отбранителните линии“.

Това със сигурност би попаднало в „смътно полезната“ роля на танк, който би бил по-подходящ в музей, отколкото на фронтовата линия на съвременен конфликт. Това обаче още веднъж подчертава, че въпреки постиженията, които Русия е постигнала, тя е изправена пред изтощителна война, каквато няма друга в съвременната си история. Ако западната помощ за Украйна не може да даде победа на Киев, изглежда, че поне може да я предпази от Москва.