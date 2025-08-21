Русия порази съоръжение от газопреносната система на Украйна

Русия е поразила снощи съоръжение от газопреносната система на Украйна, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ.

"През нощта срещу 21 август едно от съоръженията на газопреносната система беше поразено при руска въздушна атака. В момента се извършва оценка на щетите", пише в изявление на украинското ведомство.

В нощта на 19 август Русия нанесе удар по компресорна станция за газ в Полтавска област, припомня Укринформ.