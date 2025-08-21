IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия порази съоръжение от газопреносната система на Украйна

21.08.2025 | 16:16 ч. Обновена: 21.08.2025 | 16:50 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Русия е поразила снощи съоръжение от газопреносната система на Украйна, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ.

"През нощта срещу 21 август едно от съоръженията на газопреносната система беше поразено при руска въздушна атака. В момента се извършва оценка на щетите", пише в изявление на украинското ведомство. 

В нощта на 19 август Русия нанесе удар по компресорна станция за газ в Полтавска област, припомня Укринформ.

Украйна Русия война газопреносна система
