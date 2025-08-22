Жилищната криза в Гърция се задълбочава: За 60 кв./м в Атика искат 816€ наем

Жилищната криза в Гърция, особено в Атина, се очертава като неразрешима загадка, където предлагането продължава да е на особено ниски нива, докато търсенето има обратнопропорционален ход.

Стотици хиляди имоти продължават да остават затворени, в резултат на което не се вижда видимо решение, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Ограничаване на жилищните нужди

Според Лефтерис Потамянос, президент на Асоциацията за недвижими имоти в Атика, "особено през този период, поради студентските жилища, има огромно търсене на малки апартаменти.

Тази тенденция, която съществува през последните години, се дължи на факта, че малките имоти са с още по-голямо търсене поради финансовите трудности да се позволят високите наеми на по-големите жилища. Това обаче прави малките имоти още по-скъпи.

В резултат на това ограничаваме жилищните си нужди и се задоволяваме с нещо по-лошо, като се местим в по-малки жилища или в други, които не са в добро състояние.

13,61 евро/кв.м за студио апартамент

Според скорошно проучване на Асоциацията за недвижими имоти в Атика, обявените цени за апартаменти до 60 кв.м са били 13,61 евро/кв.м. Това означава, че средно за апартамент от 60 кв.м в Атика се искат 816 евро. Според същото проучване в много райони тази сума е много по-висока.

Показателно е, че исканата цена за апартамент до 60 кв.м в южния квартал "Вулиагмени" възлиза на 23,66 евро/кв.м, в "Глифада" - 21,57 евро/кв.м, в "Кифисия" - 20,53 евро/кв.м, в "Колонаки" и "Лукавитос" - 18,53 евро/кв.м, в "Палйо Фалиро" - 16,27 евро/кв.м, в "Маруси" - 16,12 евро/кв.м, в "Кесариани" - 15,94 евро/кв.м, в "Мец" - 15,87 евро/кв.м, в центъра - 14,96 евро/кв.м, в "Неос Космос" - 14,71 евро/кв.м, в "Мосхато" - 14,54 евро/кв.м и в "Панкрати" - 13,82 евро/кв.м.

Студиа апартаменти достигат и надвишават 700 евро

В резултат на това няма студио в Атина и Солун за по-малко от 400 евро. Цените могат да достигнат 700 евро или повече, в зависимост от района, ремонта на къщата и етажа.

Съответно, "ако търсите къща от 60-70 кв.м, цените са определени на 600-700 евро, докато за тристайни апартаменти цените обикновено достигат 700-800 евро. Често срещано е реновиран тристаен апартамент да има искана цена от 1000 евро. Много е трудно да се видят по-ниски цени.

Въз основа на проучване в популярна платформа за търсене на жилища, в момента в "Кипсели" има общо 238 апартамента под наем с площ 65-90 кв.м. Въпреки че това е един от районите, традиционно считани за икономични, резултатите са показателни: само 29 апартамента се отдават под наем за по-малко от 600 евро и само 84 апартамента за по-малко от 700 евро.

Всъщност значителен брой от тези жилища се отдават под наем за повече от 800 евро, дори ако са построени през 60-те години на миналия век и не са напълно реновирани.

Подобно проучване, използващо същите критерии, разкрива, че в момента в "Панкрати" се отдават под наем 249 къщи с площ от 65-90 кв.м. Всички апартаменти с изключение на 7 се отдават под наем за 650 евро и повече. Общо само 28 апартамента се отдават под наем за по-малко от 700 евро.

По-голямата част от апартаментите (165) се отдават под наем за поне 800 евро. И в този случай няколко имота са построени през 60-те години, без да са обновени.

В същото време, от общо 129 апартамента с площ от 65-90 кв.м, които се отдават под наем в момента в "Неос Космос", само 18 имат искана цена под 700 евро. Оказа се, че в този район по-голямата част от апартаментите се отдават под наем за поне 800 евро.

80% увеличение на наемите от 2019 г. насам

Същевременно Потамианос добави, че без да иска да защитава собствениците, те се опитват да си възстановят част от разходите, които са инвестирали в имота.

147% е увеличението на наемите в Атина

Цените са се повишили до нива, които са трудни за поддържане от наемателите. Увеличението на наемите в гръцката столица Атина е 147%. Проблемът не може да бъде решен, докато съществува това неравенство между търсене и предлагане.

Само в градския комплекс на Атина се смята, че 25% от имотите са затворени.

Държавата не предоставя стимули за празни къщи да се появят на пазара. Обсъжда се въвеждането на данък за неактивност за тези, които не отдават под наем къщите си, които обаче се нуждаят от много пари за ремонт.

Миналата година правителството прие закон, според който, ако имате имот под наем, можете да получите тригодишно освобождаване от данъци, стига да се намери наемател, който ще подпише за три години. Това изключи всички уязвими наематели като лекари, заместващи учители и туристически работници. Също така, ако наемателят напусне преди изтичането на тригодишния период, губите освобождаването от данъци.

Жилищният проблем не може да бъде решен, освен ако не се вземат радикални решения, които не включват данъчни мерки, стимули или субсидии. Трябва да има намеса за тези, които притежават много недвижими имоти