Срещата на върха на Путин за Украйна беше голяма измама

Срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, последвана от посещението на европейски лидери в Белия дом, трябваше да даде тласък на прекратяването на войната между Русия и Украйна. Седмица по-късно отново сме на старото си ниво, тъй като Владимир Путин играе познати трикове и не показва сериозен интерес към сделка. Въпросът е какво ще направи президентът Тръмп по въпроса, пише в свой анализ WSJ.

Тръмп намекна тази седмица, че Путин иска мир и е отворен за двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски. Къде са доказателствата освен изявленията на американците? Руският външен министър Сергей Лавров хвърли в сряда всякакви пречки пред подобна среща, която Зеленски отдавна търси.

Лавров каза, че Русия трябва да играе роля в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна. О, и нейният съюзник Китай трябва да бъде на масата за преговори. Точно така: Путин смята, че трябва да избере военните сили, които би трябвало да го възпрат от възобновяване на завоеванията му. Междувременно Путин предприе едни от най-големите атаки с дронове и ракети по време на войната, включително цели на запад, далеч от фронтовата линия.

Това не е поведение на някой, който се интересува от мир. Путин и неговите рупори все още говорят за войната като за проект за въвличане на Украйна в руска сфера на съвместен просперитет. Лавров заяви тази седмица, че Русия „защитава“ Украйна от собственото ѝ демократично избрано правителство, според Института за изследване на войната. Путин все още си мисли, че може да преглътне Украйна.

Въпросът сега е колко бързо Тръмп ще заключи, че отново е измамен, а доказателствата са смесени. Президентът публикува в социалните мрежи в четвъртък, че Байдън „няма да позволи на Украйна ДА СЕ БОРИ, а само ДА СЕ ЗАЩИТАВА“ и че „е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува“ страната нахлуваща в страната. „Няма шанс за победа!“

Добра забележка. Байдън или който и да е ръководел политиката му за Украйна, нямаше стратегия за победа. Но Тръмп също не искаше да отвори американските оръжейни складове и да даде на Украйна истински арсенал от ракети с голям обсег и свободата да го използва.

Елбридж Колби, главният стратег на Пентагона, е заявил тази седмица на европейците, че САЩ ще играят само минимална роля в подпомагането на Украйна с гаранции за сигурност. Как тази нотка на американска несигурност ще направи Путин по-склонен да сложи край на войната?

Путин чете вестниците, а администрацията на Тръмп се опитва да сключи сделка с руския диктатор, дори когато казва на американците, че случващото се в Украйна не е проблем на Америка. Путин също така знае, че Европа без помощта на САЩ няма военната мощ, за да бъде нещо повече от лост за следващата му атака.

Ястребовият завой на Тръмп това лято е може би това, което подтикна Путин да се стреми към среща на върха, след като месеци на сладки приказки от страна на САЩ се провалиха. Всички щастливи усмивки на дипломацията няма да имат значение, освен ако Путин не сметне, че цената за него от продължаването на войната е по-висока от риска от нейното прекратяване.

Крайно време е Тръмп да наложи вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол и газ. Това би могло да привлече вниманието на Китай. Ето още една идея: Всяка седмица да се конфискува част от 300-те милиарда долара руски резерви, замразени на Запад, докато бомбардировките продължават. Твърдата истина е, че траен мир в Украйна е малко вероятен без много по-твърда политика от страна на Тръмп.