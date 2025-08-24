Преименуват берлинската "Улица на маврите" заради дискриминация

"Улицата на маврите", една от главните улици в центъра на Берлин, ще бъде преименувана днес на името на африкански философ от 18 век след десетилетия дебати относно произхода на името, което се счита за дискриминационно от жителите на квартала и активистите срещу расизма, предаде Франс прес.

Улицата приема името на Антон Вилхелм Амо, първият известен чернокож философ и юрист в германските университети, съобщи кметството на район "Мите" в центъра на Берлин, което взе решението за промяната. От четвъртък служители са поставили новата табела и са премахнали старата. Метростанцията "Улица на маврите" също променя името си.

Шарън Додуа Отоо, британска писателка и активистка, живееща в Германия, откри една от табелите в компанията на кметицата на квартала Щефани Ремлингер.

"Улица "Антон Вилхелм Амо" символизира солидарност и признателност. Тя наистина отдава почит на паметта на африканците, които са живеели в Германия през 18 век", заяви писателката.

Според комитета "Деколонизирайте Берлин", който от повече от тридесет години се бори за промяна на името и организира празненства на улицата, преименуването, толкова проблематично за много чернокожи хора, е "много голям успех", обобщи един от представителите му, Тахир Дела, пред АФП.

Днешното откриване на преименуваната улица съвпада с Международния ден за възпоменание на робството и неговото премахване, посочва ДПА.

(БТА)