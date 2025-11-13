Ще се превърне ли София в един голям платен паркинг?

София не може да се превърне в един голям платен паркинг, заяви пред БНР председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков. Той е категоричен, че паркирането в София ще поскъпне.

"Това, което се предлага в момента, означава повече от два пъти разширение на синята и зелената зона, удължаване на диапазона на работа, включително синята зона ще работи и в неделя и удвояване на всички цени за паркиране. Това е предложението. Вчера имаше извънредно заседание на 3 комисии – транспортна, финансова и нормативна, и в трите комисии беше прието", уточни той.

БСП е против безцелното разширяване на зоните,

декларира Таков в интервю за предаването "Преди всички". По думите му трябва да се подобрява инфраструктурата на паркиране чрез изграждане на паркинги, а не чрез увеличаване на зоните. Според него обаче сме много далече от такава цел.

"Първо трябваше да се изчерпят всички възможни варианти - с изграждане на паркинги, с това градският транспорт да стане далеч по-удобен и по-редовен. На мен много ми се искаше първо да изчерпим другите варианти, а след това да тръгнем с "наказателната акция" отново срещу столичани", смята общинският съветник.

Според него няма политическа воля, за да може паркингите да станат повече.

Таков напомни още, че от 1 декември започва да действа и т.нар. нискоемисионна зона:

"Вече обаче не само с тесен, а и с широк ринг. В тесния ринг вече автомобили от първа и втора категория не могат да влизат. В широкия ринг, който обхваща далеч повече от централната градска част, от първа категория не могат да влизат. Това е поредната сегрегация. Ако имаш пари да си купиш нова кола, значи можеш да влизаш зимните месеци в София. Ако имаш пари, можеш да си позволиш да паркираш в центъра на София, ако нямаш - не можеш".

Той изтъкна, че автомобилите са на пето място като замърсител на въздуха в София. По думите му има много други мерки, които могат да се прилагат през зимните месеци, които са много по-ефективни от ограничаването на влизането на коли в центъра на София. Според него първо трябва да се приложат "меки мерки" като често миене на улици.

Иван Таков заяви, че твърдението на столичния кмет Васил Терзиев, че в бюджета за следващата година няма никакви субсидии за градския транспорт, не е вярно.