Добри са условията за туризъм по планини

Сутрешните температури са от 4 до 10 градуса

13.11.2025 | 10:20 ч. 0
pixabay

pixabay

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

На някои места има разкъсана облачност, сутрешните температури варират от 4 до 10 градуса, като се очаква през деня да се увеличат.

Според прогнозата за времето в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.

ПСС планини туризъм
