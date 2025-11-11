Икономист: Бюджет 2026 г. ще изпрати България в свръхдефицит

Ако заложените в бюджета за 2026 г. разходи бъдат изпълнени, дефицитът ще е значително по-голям от предвижданията в момента – с близо 3 млрд. евро по мои изчисления. Това каза Георги Ганев, икономист и преподавател в Софийския университет „Свети Климен Охридски“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Това незабавно ще изпрати България сред страните с твърде голям дефицит и е напълно възможно, в зависимост от новите правила за отбрана и инвестиции, през 2027 г. страната да влезе в процедура по свръхдефицит, отбеляза Ганев и допълни, че това няма да е вредно, тъй като е добре да се коригират подобни погрешни политики.

„Другият важен момент за бюджета е, че вместо да се свиват разходите се правят розови прогнози за приходите“, каза икономистът. Той посочи конкретно предвидените увеличения на заплатите на служителите в силовите структури – МВР и службите, и в съдебната система, които не показват добри резултати в работата си и би трябвало да се реформират преди да получават повече средства.

„Формулата пари срещу реформи не е лоша, но тук нямаме реформи, а само изливане на пари върху системи, които не създават стойност в българското общество.“

Според Ганев това харчене без срещу него да има производство на блага води до по-висока инфлация, която не е свързана с членството в еврозоната.

Данък дивидент няма да донесе твърде много приходи в бюджета, но ще излъчи послание с пиар цел, че ще облагаме богаташите – лошите и алчни бизнесмени, които водят охолен живот, каза икономистът. Според него тези хора вероятно ще схванат случващото се като имиджова атака срещу тях като инвеститори и предприемачи и някои може да решат, че е по-добре да инвестират на места, където данъците са по-високи, но срещу тях получават публични услуги и са уважавани, договорите се изпълняват, а съдебни дела се решават в срок по предвидим начин спрямо законите.

„Не мога да си представят как вдигането на данък дивидент намалява стимула за сива икономика. Сивата икономика е резултат от избора дали да си бял и да плащаш всички данъци, или да си сив и да укриваш част от тях. И двата избора имат своите плюсове и цена. Не виждам как повишената цена да останеш в белия сектор чрез по-висок данък дивидент ще стимулира напускането на сивия сектор.“

Отношението на държавата към предприемачите и бизнесите чрез повишаване на данък дивидент означава, че те ще трябва да добавят още един рисков компонент в изчисленията си дали и колко да инвестират и дали да разширят бизнеса си в България, изтъкна Ганев. „Подобен тип мерки означават, че в българската икономика ще се влага по-малко, отколкото ако те отсъстваха“, добави той.

Не по-високи данъци, а орязване на разходи

Преди да се мисли за повишаване на данъците е необходимо първо да се изчерпат всички възможности за намаляване на разходите, счита Ганев.

„Ако намалим разходите, които без никакъв проблем биха могли да бъдат орязани в българския бюджет, вероятно няма да възникне въпросът за промяна на данъците, защото съкращенията на разходите ще се окажат напълно достатъчни.“

Но според госта управляващите в момента нямат желание да плащат каквато е да е политическа цена, тъй като всяка реформа поражда опозиция, и се опитват да бъдат популярни чрез харчене. Това може да сработи за известно време, но в даден момент е възможно да доведе до проблеми и евентуални кризи, счита ганев.

Все пак той е на мнение, че такъв момент няма да настъпи скоро, тъй като българската икономика и финансовата система все още са много здрави.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria