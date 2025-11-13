IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Работата е сериозна: Карлос Насар представи любимата на родата

Двамата са заедно отскоро, но нещата вървят светкавично

13.11.2025 | 10:03 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар явно не си губи времето с флиртове – новата му връзка с красивата Александра Костадинова вече е напълно официална.

Двамата са заедно отскоро, но нещата вървят светкавично – Алекс вече е представена на цялото семейство и дори е присъствала на юбилея на бабата на Карлос, съобщава Gol.bg.

Дамата навърши 70 години, а внукът й пожела да е много здрава и да ги радва с присъствието и обичта си още десетилетия наред. Карлос Насар е много близък с баба си и дядо си, а любимата му Алекс вече отдавна се познава с майка му.

