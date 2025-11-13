Борисов гарантира: Ветото ще бъде преодоляно, ще получим дерогация

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира наложеното вето от страна на президента Румен Радев относно закона, свързан с рафинерията “Лукойл” и назначаването на особения управител.

"Миналият петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно", категоричен е лидерът на ГЕРБ и добави:

"Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК ни приветстваха. Убеден съм, че ще получим дерогация", посочи Борисов.

На въпрос дали с Делян Пеевски се опитват да продадат "Лукойл", той категорично отговори: Не!

По думите му, трябва да има един плавен преход в една такава голяма собственост, каквато е в Бургас.

"Не идва от нас желанието да се прави каквото и да е било по "Лукойл". САЩ сложиха в санкционния режим "Лукойл" и "Роснефт". Ние действаме по принуда. Дори да възникнат подобни дела, има направени оценки. Не съм говорил със сина на Доналд Тръмп за "Лукойл". Тогава тази тема не стоеше на дневен ред. Но с Кирил Петков и Асен Василев сме разговаряли. Те дори отидоха в САЩ и дойдоха с клиенти. И Пеевски тогава беше в кабинета, но тогава аз не се съгласих на тази работа. Нито Пеевски, нито Петков, нито Борисов може да си позволи да купи такава рафинерия. Спрете да се подвеждате по тези приказки, това е геостратегически обект", коментира Борисов.

"Говорих с Дейвид Камерън за санкциите по "Магнитски". Разговарял съм близо 40 минути по тази тема с бившия посланик. За всички българи, включително и за Румен Овчаров", заяви лидерът на ГЕРБ.

Бюджет

Що се отнася до бюджета и това, че няма да има Тристранка за пръв път, Борисов отговори, че с 56 депутати “няма как да си налагам волята”.

“При мен, когато бях премиер винаги имаше Тристранка. Не мога да ги принудя сега да има такава”. Тристранката не е задължителна, аз балансирах и синдикатите, и работодателите. Затова идват в централата. Като не съм овластен няма как да си налагам волята, еле пък като не съм изпълнителна власт и нямам инструменти да ги принудя за решения", каза бившият премиер. , каза още Борисов.

