Пъф Деди се уреди в затвора - помощник на свещеника

В мрачните коридори на федералния затвор „Форт Дикс“, където времето тече по-бавно от обикновеното, Шон „Диди“ Комс – или Пъф Деди, както светът го познаваше в златните години на хип-хопа – вече е намерил начин да превърне и затворническата рутина в сцена за влияние.

Легендата на музикалната индустрия, осъден на над четири години за обвинения, свързани с проституция, е получил една от най-престижните вътрешни длъжности зад решетките – помощник на капелана.

В свят, където властта се измерва не в пари, а в привилегии, позицията в параклиса е нещо като пост в сянка на духовната власт. Там, където други виждат просто религиозно пространство, затворниците виждат убежище – оазис на относителна свобода и спокойствие. Капеланският офис, оборудван с климатик и с достъп до храна, внесена за религиозни служби, се превръща в територия на престиж, доверие и тиха автономия.

Задачите на Комс – поддържане на религиозната библиотека, почистване на офиса и съдействие при изготвянето на документация

– на пръв поглед изглеждат скромни. Но в контекста на затворническата екосистема, където всяка минута и всеки достъп до отделно помещение имат тежест, това е форма на социален капитал. Опитни служители твърдят, че параклисът е едно от малкото места, където затворниците могат да се събират без постоянен надзор – а помощниците на капелана често се сдобиват и с правото да съставят списъци за излизане от килиите. Малък, но съществен лост на власт.

Свързани статии Пъф Деди подкупвал свидетели от затвора?

И все пак, дори зад стените на „Форт Дикс“, старите навици умират трудно. Само дни след преместването му в затвора, Комс вече е дисциплинарно наказан за неоторизирано телефонно обаждане – дребно, но символично нарушение, което показва, че инстинктът на продуцента и импресариото не признава граници, дори когато границите са буквални.

Публично Комс неведнъж е говорил за Бог, без да се обвързва с конкретна деноминация. Може би именно тази неуловима вяра, съчетана с прагматизма на човек, който винаги е знаел как да се позиционира, го е довела до новото му амплоа: духовен асистент в система, в която и най-малкото удобство е лукс, а доверието – валута.

US законодателството не е по-добро от българското, очаква го смешна присъда

Дали зад този избор стои искрено духовно търсене, или просто още един стратегически ход в играта на оцеляване, времето ще покаже. Но едно е сигурно: дори когато сцената е заменена с килия и решетки, Пъф Деди не е престанал да бъде режисьор на собствената си легенда.