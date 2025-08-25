IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Посланикът на САЩ с обвинения, че Франция не прави достатъчно за борба с антисемитизма

Чарлс Къшнър е извикан във френското външно министерство

25.08.2025 | 08:20 ч. Обновена: 25.08.2025 | 08:35 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Министерството на външните работи на Франция е извикало посланика на САЩ в страната Чарлс Къшнър, след като той изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което казва, че Франция не е направила достатъчно за пресичане на антисемитското насилие, съобщи Ройтерс, като се позовава на говорител на външното министерство в Париж.

„Франция разбра за твърденията, направени от посланика на САЩ г-н Чарлс Къшнър, който в писмо до президента на Републиката изразява безпокойството си от нарастването на антисемитските действия във Франция и отбелязва предполагаемото отсъствие на достатъчни действия от страна на френските власти за борба с тях“, се казва в съобщение на френското министерство, разпространено в неделя.

В него се отбелязва, че „твърденията на посланика са неприемливи“.

„Публични изявления, назидаващи Израел, и жестове в посока на признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подхранват насилие и застрашават живота на евреите във Франция. В днешния свят антиционизмът е антисемитизъм – просто и ясно“, написа Къшнър на Макрон.

Чарлс Къшнър е баща на Джаред Къшнър, който е съпруг на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка.

В края на юли френският президент Еманюел Макрон обяви намерението на страната си да признае палестинска държава на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

Преди няколко дни в писмо и израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Макрон, че "подклажда антисемитски настроения" във Франция с призива си за международно признаване на палестинска държава.

"Загрижен съм поради тревожния възход на антисемитизма във Франция и липсата на решителни действия на Вашето правителство в отговор на това. През последните години антисемитизмът превзе френските градове", написа Нетаняху.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

антисемитизъм Франция САЩ посланик Чарлс Къшнър
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem