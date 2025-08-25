Мохамед Халаф за кризата в Газа: Все по-трудно ще става

“Вече се вижда, че за Израел става все по-трудно да оправдае действията си. И в Европа има критики срещу действията на премиера Бенямин Нетаняху”, заяви журналистът Мохамед Халаф и добави, че за хората в Газа ще става все по-трудно. По думите му Газа се нарича "Бастионът на "Хамас" заради многото тунели, разположени там.

"Окупирането на цялата Ивица Газа задължава израелците да се грижат за хората там. Мисля, че ние ще бъдем свидетели на следващите дни на ескалация. Макар че току що слушах едно изказване на шефа на Генералния щаб, в което той каза, че има подготвено споразумение т.е. това, което се предлага от съветника на президента Тръмп", каза журналистът пред БНТ.

Халаф коментира ситуацията в Близкия изток и заяви, че има различни проекти, които се предлагат за бъдещето на Ивицата Газа. ”В единия се предлага международни сили, с командването на арабски генерал, но контрол от САЩ и правителство технократи да управляват ивицата Газа и да започнат нормализирането й", коментира журналистът.

"Вторият е почти сходен. Пак да има международни сили, които да не са нито от "Хамас", нито от палестинската власт. Третият е арабски сили с американски генерал и правителство от технократи. Всичките си приличат. Четвъртият е пак да се управлява от международни сили, но египетският външен министър каза, че в момента има 15 палестински технократи и 5000 полицаи, обучени в Египет да поемат нещата заедно с международните сили", сподели Халаф.