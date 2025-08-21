В сряда украинският посланик във Великобритания отрече слуховете, че „тихо се подготвя за президент“ от лондонския си щаб, в случай че настъпи мир.

Екипът на генерал Валерий Залужни беше принуден да омаловажи твърденията, заявявайки, че „не се говори за никакъв предизборен щаб“.

Това последва публикации на журналист, че „щабът му вече е активен в Лондон и е в ход набиране на персонал“. Те твърдят, че източници са им казали, че кампанията му „ефективно е започнала“, след като Володимир Зеленски е казал на Доналд Тръмп, че изборите може да са скоро.

Залужни, известен с обич като Железния генерал, би бил фаворит за победа над Зеленски, тъй като е запомнен с умиление за това, че е ръководил героичната защита на Киев през 2022 г. Той беше заменен от Александър Сирски като главнокомандващ и отстранен като украински посланик във Великобритания през юли миналата година.

Журналистката на свободна практика Кейти Ливингстън каза, че източници са ѝ казали, че украинският опозиционен депутат Виктория Сюмар би ръководила всяка кампания, а бившата репортерка на BBC за Украйна Оксана Тороп ще се занимава с пресата.

Кореспондентът на Kyiv Post Джейсън Джей Смарт каза, че е потвърдил твърденията, добавяйки:

„Източници посочват, че той е дал зелена светлина на екипа си преди повече от месец да започне да планира кампанията му.“

Но Тороп снощи отрече слуховете. Тя каза пред „Нов глас на Украйна“:

„Няма разговори за никакъв предизборен щаб. Валерий Залужни е заявявал позицията си повече от веднъж и доколкото знам, тя не се е променила: докато войната продължава, трябва да работим за запазване на страната, а не да мислим за избори.“

Залужни е най-подкрепяната обществена личност в Украйна, като последните проучвания показват, че 73% от украинците му вярват в сравнение с 67% за Зеленски.