Защо американските специални сили не могат без хеликоптера MH-6 „Little Bird“?

MH -6 Little Bird е най-специализираният хеликоптер, използван от въоръжените сили на САЩ. Малък, с отличителна яйцевидна форма – което кара операторите му да го наричат ​​„яйцето-убиец“ – MH-6 е незаменим инструмент за 160-и авиационен полк за специални операции на американската армия, по-известен като „Нощните преследвачи“, пише Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

MH-6 е пъргав и прецизен, предоставяйки на „Нощните сталкери“ възможностите за проникване, необходими за мисии за специални операции, често провеждани в най-трудните тактически условия.

MH-6 е модифицираният наследник на Hughes OH-6 Cayuse от ерата на Виетнамската война. Докато яйцевидният фюзелаж от OH-6 е наследен от MH-6, другите системи на самолета са значително подобрени. С дължина под 10 метра и диаметър на главния ротор от само 8 метра, MH-6 е висок само 2,4 метра. Скромните размери на самолета са предимство, позволявайки му да каца в зони, твърде ограничени за по-големи хеликоптери като Black Hawk или Chinook.

MH-6 използва един турбовалов двигател Allison T-63-A-5A, който произвежда около 650 конски сили на вала, въпреки че по-късните подобрения са подобрили характеристиките. Резултатът е максимална скорост от около 280 километра в час, обхват от 376 километра и практичен таван от около 6 километра.

MH-6 може да бъде преобразуван и в AH-6, който използва същия корпус, само че конфигуриран за леки атаки. Чрез замяна на отличителните пейки на хеликоптера с къси крила и крепежни елементи за оръжие, вариантът AH-6 може да носи картечници, ракетни установки и дори прецизно насочвани боеприпаси. Между двата варианта, MH-6 и AH-6, платформата може да осигури опустошително допълнение както към транспорта, така и към огневата мощ в компактен корпус .

MH-6 е идеалното решение за нуждите на 160-ти авиационен полк за специални операции на американската армия, който се гордее с прецизните и смели полетни операции. Специализирайки в тайни нощни операции на ниски нива, често в подкрепа на мисии на Delta Force или SEAL Team Six, „Нощните преследвачи“ се нуждаят от инструмент, подобен на скалпел; MH-6 е идеалният избор.

В градски условия MH-6 може да се вие ​​между сгради, да се рее безшумно в алеи или да кацне на покриви, за да достави оператори директно до целите. В селски условия MH-6 може да разположи разузнавателни екипи на поляни, където никой друг хеликоптер не би могъл да кацне. Маневреността и минималното заемане на MH-6 правят платформата трудна за откриване, както на радар, така и визуално, което дава на операторите предимство на изненадата.

Геополитическите последици от използването на MH-6 в рамките на 160-та дивизия са значителни. Съвременната външна политика на САЩ предполага почти непрекъснати специални операции. Такива операции биха били по-малко осъществими без финес като MH-6. От Панама и Могадишу до Афганистан и Ирак, Съединените щати са изградили грандиозна стратегия, която разчита на хирургически нападения и прецизно взаимодействие, което MH-6 не само улеснява. Докато етичните последици от подхода на специалните операции са спорни, MH-6 е чудо на техническото усъвършенстване.