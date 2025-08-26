Мирно споразумение за Украйна може да изпита нежеланието на Германия да разположи войски

Предстои дълъг път до постигането на мирно споразумение в Украйна, въпреки седмиците на яростна дипломация и оптимистичните прогнози на президента Тръмп. Но в Германия политическите лидери вече обсъждат ключов детайл за евентуално окончателно споразумение - дали германската армия ще изпрати войски, за да помогне за поддържането на мира, пише NYT.

Дебатът, който се засили през последните седмици, ще помогне да се определи каква част от така наречената гаранция за сигурност, която Европа сама би могла да предостави на Украйна след края на войната. Това е важно за канцлера Фридрих Мерц, тъй като той се опитва да възстанови германското лидерство на континента и по света.

И в много отношения това е последният епизод във все по-развиващите се отношения на Германия с националната отбрана и военната служба, подтикнати от руската агресия и американското откъсване от Европа.

След като последователни правителства позволиха на военните да атрофират с края на Студената война, германската армия се възстановява с рекордни разходи.

Анкетите показват, че мнозинството от избирателите одобряват. Но германците остават до голяма степен неохотни да служат във въоръжените си сили и не се стичат в местните наборни служби. Страната е толкова нуждаеща се от войници, че се очаква министерството на отбраната да представи нов план за възстановяване на разводнена версия на военната служба, който се очаква да бъде гласуван в кабинета тази седмица.

Тази сдържаност относно разполагането и службата във войската сега е поставена на изпитание от перспективата за изпращане на германски войски да патрулират това, което на практика би било фронтова линия срещу Русия в Украйна, където нацистки войници са извършили зверства през Втората световна война.

Мерц намекна, че би бил отворен за включване на германски сили в европейска мисия за сигурност в Украйна, нещо, което други европейски лидери изглежда приветстват. Много германци – включително някои от собствената партия на г-н Мерц – са по-малко ентусиазирани.

Разполагането на германски сили за сигурност в Украйна „вероятно би претоварило“ военните, които вече имат войски, разположени в Литва, за да се предпазят от евентуална руска агресия, заяви външният министър Йохан Вадефул пред германския подкаст Table Today този месец.

Михаел Кречмер, влиятелният губернатор на източната провинция Саксония, който играе важна роля в Християндемократическата партия на г-н Мерц, заяви пред новинарския сайт Der Spiegel, че въоръжените сили „не разполагат с необходимите ресурси“, за да гарантират сигурността на Украйна.

Говорителите на Мерц подчертаха, че гаранциите за сигурност могат да се окажат под много форми, включително въздушна подкрепа и германско обучение на украинските войски. Правителството не е изключило възможността за германски войници на място, за разлика от Тръмп и неговите служители, които многократно са заявявали, че американски войници няма да бъдат част от следвоенните сили за сигурност на Украйна.

Неяснотата подхранва критики от крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD), която е най-голямата опозиционна партия в парламента и има силни връзки с Русия.

Украйна и Русия остават далеч от очакванията си относно детайлите на евентуална гаранция за сигурност след войната. Русия настоява да бъде включена във всяка такава гаранция, което Украйна смята за невъзможно. Украйна иска гаранции от Европа и Съединените щати.

Администрацията на Тръмп изрази отвореност към известна помощ за сигурност, но не и към войски.

Дискусиите за европейското участие в мироопазването не са нови, но придобиха нова спешност, след като срещата между Тръмп и Путин в Аляска на 15 август разпали поне мимолетен оптимизъм за мирно споразумение.

Френският президент Еманюел Макрон за първи път спомена изпращането на европейски войски в Украйна в началото на миналата година, за което си спечели порицание от Олаф Шолц, тогавашния канцлер на Германия, който стигна дотам, че засне видеоклип от канцлерството, обещавайки на германците, че никога няма да се налага да се страхуват, че ще бъдат изпратени в Украйна.

Но след среща с Тръмп и други европейски лидери миналата седмица във Вашингтон, Мерц намекна, че е възможно да участват германски войски. Той каза, че ролята на Германия в гаранциите за сигурност за Украйна може да изисква парламентарно одобрение, което би било така само ако той предложи изпращането на германски войски в чужбина.

Нико Ланге, експерт по сигурността, който е бил началник на кабинета на бивш министър на отбраната, заяви, че подобна стъпка би се вписала във визията на г-н Мерц за по-мощна Германия, водеща по-независима Европа.