Как европейските лидери развалиха магията, която Путин направи на Тръмп в Аляска?

Към обяд в събота в Европа, между правителствените офиси и ваканционните вили на най-влиятелните лидери на континента се витаеше въпрос. Украинският президент се отправяше към Белия дом за важна среща с президента Тръмп. Тръмп му позволяваше да доведе подкрепление. Но кой трябва да отиде? Това беше от типа дилема, която някога можеше да избухне в публични спорове между Германия, Франция и Великобритания, най-големите сили на континента. Този път не се случи.

Лидерите на тези страни решиха, че всички ще придружат Володимир Зеленски, президента на Украйна, до Вашингтон за среща на върха с Тръмп относно мирните преговори с Русия. Същото щяха да направят и лидерите на Италия, Финландия, Европейския съюз и НАТО.

Те долетяха с отделни самолети. Но с Тръмп говориха в един глас.

„Бяхме добре подготвени и добре координирани“, каза Фридрих Мерц, канцлерът на Германия, пред репортери, след като той и неговите колеги се срещнаха с Тръмп в Белия дом. „Ние също така представлявахме едни и същи гледни точки. Мисля, че това наистина зарадва американския президент.“

Упоритите и понякога нестабилни усилия на Тръмп да сложи дипломатически край на войната между Украйна и Русия изградиха по-силни връзки между европейските лидери. Те засилиха единството, което се появи по-рано тази година на фона на тарифните заплахи на Тръмп и колебанието му по отношение на десетилетните гаранции за сигурност, които Америка предоставя на Европа.

След избирането на Тръмп европейските лидери се надпреварват да укрепят собствената си отбрана, опасявайки се да не загубят американската подкрепа. Членовете на НАТО, водени от Германия, обещаха значително да увеличат военните си разходи, за да постигнат цел, поставена от г-н Тръмп.

Мерц, президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерът Великобритания Киър Стармър подписаха нови договори за приятелство помежду си и започнаха да изграждат набор от скрити дипломатически институции, включително една за Украйна, които насърчават европейските интереси, но не включват Съединените щати.

Последните две седмици ги принудиха да се координират още по-тясно, в движение. След като Тръмп направи шокиращото съобщение, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска, Мерц бързо събра европейски съюзници за видеоразговор с Тръмп.

Европейците представиха на Тръмп стратегия от пет точки, която той да вземе на срещата в Аляска – включително настояването, че само Украйна може да преговаря за размяна на територии с Русия и че за да започнат сериозни мирни преговори, Русия първо трябва да се съгласи на прекратяване на огъня. Г-н Тръмп го подписа. Но на срещата на върха той се отказа от нея – съгласявайки се с дългогодишния натиск на Путин да преговаря за мирно споразумение, докато боевете продължават, позиция, която е от полза за Русия, която печели на бойното поле.

Този обрат разтревожи европейските чиновници, въпреки че те публично подчертаха няколко области, в които Тръмп сякаш е спечелил отстъпки, като например необходимостта от стабилна многонационална гаранция за сигурността на следвоенна Украйна.

След като Тръмп се обади, за да информира Зеленски, а след това и европейските лидери, те отново се заеха с работа. Те се съгласиха голямата група да придружи Зеленски, което беше формализирано с покана от Белия дом в събота вечер, и изработиха стратегия за срещата. Рано в понеделник те се събраха в украинското посолство във Вашингтон.

Техният сценарий се основаваше предимно на ласкателства към Тръмп, което вече е стандартна практика сред гостуващите високопоставени лица, и на декларации за единство помежду си и с Тръмп.

„Всички около тази маса са за мир“, каза гМакрон, докато телевизионните камери се въртяха, близо до началото на голяма групова среща с президента.

Европейците избегнаха големи разногласия с Тръмп; най-близкото до дипломатически спор беше, когато Мерц, пред камера, повтори убеждението си, че разговорите между Зеленски и Путин могат да се случат само ако е налице прекратяване на огъня. В частен разговор Мерц настояваше Тръмп поне да наложи прекратяване на огъня за срока на всяко реално прекратяване на огъня.

Те също така разчувстваха сърцето на Тръмп. Зеленски връчи писмо от съпругата си на Мелания Тръмп, първата дама, в което се повтаря публичната загриженост на Тръмп относно съдбата на украинските деца, отвлечени от руски войски. Зеленски и Урсула фон дер Лайен, президентът на Европейския съюз, повдигнаха темата отново малко преди срещата им да приключи и Тръмп да си тръгне, за да се обади на Путин.

Европейските лидери изразиха увереност, че подходът е помогнал да се развали магията, която Путин сякаш е хвърлил върху Тръмп в Аляска, и че Тръмп е приключил деня в съгласие с тях по повечето точки относно мирния процес.

В интервю за Fox News във вторник Тръмп звучеше доволен от европейците, които го бяха посетили. „Те искат да се върнат към ръководството на своите страни“, каза той. „Те са погълнати от това много повече от нас.“

Той също така си приписа заслуга, по някакъв начин, за техния единен фронт. „Преди година нямаше да дойдат“, каза той. „Дори нямаше да се сетят за това.“

Коментарът е на Джим Танкерсли - ръководител на берлинското бюро на „Таймс“, което отразява събитията в Германия, Австрия и Швейцария, за The New York Times.