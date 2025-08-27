Защо Китай купува земеделска земя в САЩ?

Китайската комунистическа партия (ККП) се готви за конфликт със Съединените щати и се учи от продължаващите войни, които предефинират как биха могли да се развият бъдещите битки. Важен урок, извлечен от днешните конфликти, е, че средствата, разположени зад вражеските линии в мирно време, могат да бъдат активирани с опустошителен ефект във военно време, пише за TNI Роб Пиърс, офицер от военноморското разузнаване в екип ТРИ на SEAL в Ирак и Индо-Тихоокеанския регион, а по-късно е служил като анализатор по Китай в Агенцията за военно разузнаване.

Израелската операция "Изгряващият лъв" успя да унищожи иранската военна инфраструктура и да елиминира висши военни лидери не само чрез превъзходни платформи, боеприпаси и разузнавателна информация, но и чрез евтини, безпилотни системи, изстреляни от самия Иран .По подобен начин, в операция „Паяжина“ , Украйна нанесе удар в сърцето на руската въздушна мощ, използвайки тайно разположени безпилотни летателни апарати, предварително разположени в Русия, повреждайки или унищожавайки най-малко 20 стратегически самолета в пет области.

Китай несъмнено изучава тези операции, осъзнавайки, че способността за действие от вътрешността на границите на САЩ чрез наблюдение, саботаж или предварително разположени системи може да се окаже решаваща в бъдещ конфликт. Тези примери би трябвало да послужат като зов за събуждане на американските политици: придобиването от Китайската комунистическа партия на американски земеделски земи , включително близки до чувствителни военни съоръжения, не е просто икономически проблем, а стратегическа заплаха.

ККП следва дългосрочна грандиозна стратегия за постигане на национално подмладяване и изместване на Съединените щати като водеща световна сила. Икономически Китай се стреми да оплете света в своите вериги за доставки, докато се надпреварва да доминира в критични технологии като изкуствен интелект и квантови изчисления. Политически Китай се стреми да подкопае доверието в САЩ, да отслаби водените от САЩ съюзи и да промени глобалните норми в полза на автокрацията. Във военно отношение Китай изгражда сила от световна класа, способна да се противопостави на превъзходството на САЩ първо в Индо-Тихоокеанския регион, а след това и в световен мащаб. Тези усилия вече променят баланса на силите и се ръководят от последователен, агресивен стратегически мироглед , който висшите китайски лидери изразяват редовно и без извинение.

През последните години, свързани с Китай организации са придобили стотици хиляди акра американска земеделска земя, често чрез лабиринт от фиктивни компании, предназначени да избегнат проверка. Подчертавайки заплахата, която това представлява, двама китайски граждани, свързани с Мичиганския университет, наскоро бяха обвинени в опит за контрабанда на патоген за култури в Съединените щати. В същото време докторант от Ухан беше арестуван на летище Детройт Метрополитън за укриване на биологични материали, свързани с изследвания на кръгли червеи.

Взети заедно, тези инциденти разкриват обезпокоителен модел на свързани с ККП актьори, които използват академични и търговски канали, за да проникнат и потенциално да подкопаят продоволствената сигурност на САЩ отвътре. Отвъд непосредствения риск за националната сигурност, по-широките икономически последици са тревожни. Земеделската земя е стратегически актив и позволяването на геополитически противник да я контролира заплашва както икономиките на щатите, така и дългосрочната продоволствена сигурност на Америка.

Съществуват и преки военни опасения. През 2022 г. китайска компания закупи 300 акра само на 12 мили от военновъздушната база Гранд Форкс в Северна Дакота. Един офицер от военновъздушните сили на САЩ предупреди, че проектът представлява „скъпоструващ риск за националната сигурност“ и местните власти в крайна сметка го спряха.

По подобен начин в Тексас бивш китайски военен офицер придоби 140 000 акра земя близо до военновъздушната база Лафлин в сделка, която накара законодателния орган на Тексас да се намеси поради опасения от шпионаж. Подобни инциденти не са изолирани. Вместо това те отразяват умишлен модел на ККП да установи позиции в Съединените щати и да използва нашата отворена система за стратегическо предимство.

Запазването на американската сигурност и просперитет изисква стратегия, съответстваща на мащаба на заплахата, и разбиране, че никоя китайска компания не е наистина частна. Съгласно китайското законодателство всички предприятия и граждани трябва да подкрепят целите на държавата за национална сигурност , включително шпионаж или кражба на данни в чужбина, ако бъдат призовани да го направят. Това означава, че всяко китайско юридическо лице, действащо на американска територия, може да бъде използвано като оръжие, за да обслужва стратегическите цели на Пекин.

Тръмп наскоро представи Националния план за действие за сигурност на земеделието , който в крайна сметка ще защити земеделските земи на САЩ и суверенитета на САЩ срещу ограбванията на ККП. Въпреки че основните компоненти на стратегията на САЩ за противодействие на Китай трябва да се изпълняват на федерално ниво, трябва също така да признаем, че националният отговор не означава непременно само федерален подход. Много щати предприеха действия, приемайки законопроекти за укрепване на защитата си срещу нахлуване на чуждестранен противник, но трябва да се направи повече.

Китай със сигурност отчита постиженията на Украйна и Израел зад вражеските линии. Би било наивно от наша страна да мислим, че сме защитени от противниците си чрез тиранията на разстоянието и двата ни най-големи ликвидни актива: Атлантическия и Тихия океан. Ако го позволим, Китай ще използва всяка вратичка в системата, за да се позиционира благоприятно в бъдещ конфликт със Съединените щати.

И не се заблуждавайте, Пекин мобилизира усилията на цялото правителство, за да се подготви за бъдещ конфликт, и се готви тази битка да се разпростре далеч отвъд Индо-Тихоокеанския регион и на американска земя. Ако не действаме сега, рискуваме да видим как Китай повтаря, на наша земя, същите стратегически изненади, които видяхме да се разиграват в Иран и Русия.