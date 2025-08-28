Видео с имението на бащата на Орбан разбуни духовете

Видео с имението на бащата на унгарския премиер Виктор Орбан събра 700 000 гледания в социалните мрежи, след като беше публикувано от независим депутат, известен с борбата си срещу корупцията, предаде Франс прес.

Кадрите, които показват добре поддържана градина, плувен басейн и огромна трапезария, доказват, че това е "луксозно имение", а не скромна фермерска къща, както той твърдеше, заяви независимият депутат Акош Хадхази, който е заснел видеото миналата седмица, след като се е самопоканил в имота.

Кадрите показват, че "Орбан и неговите съучастници си строят дворец" с парите на данъкоплатците, написа интернет потребител в коментар под видеото, което е гледано 700 000 пъти във фейсбук. Друг потребител предположи, че имотът може да бъде използван за сиропиталище или болница.

Външният министър Петер Сиярто обвини Хадхази, че е нарушил закона, като е влязъл в частен имот без разрешение.

През последните години редица медии написаха, че Виктор Орбан използва това имение за частни цели. Палатът е разположен край родния му град Фелчут, на 34 км западно от Будапеща.

Ултраконсервативният лидер обаче отрече да е собственик на имота, което стана обект на множество дискусии през последните седмици.

Баща му Дьозьо, 84 г., наскоро каза пред проправителствения вестник "Борш", че го е купил през 2011 г., за да пресъздаде модел на ферма, създадена там от хабсбургски ерцхерцог през 19. век.

Масовото разпространение на публикуваните в социалните мрежи кадри дойде на фона на разочарованието на много хора от корупцията в Унгария. Обкръжението на Виктор Орбан е заподозряно, че се е обогатило по впечатляващ начин чрез обществени търгове, отбелязва АФП.

ЕС замрази фондове в размер на 19 млрд. евро, предназначени за Унгария, заради подозрения за корупция в обществените поръчки.

След връщането на власт на Орбан през 2010 г., Унгария падна от 50-о на 82-ро място в индекса на организацията "Трансперънси Интернешънъл" за корупцията, с което се нареди на последно място в ЕС за 2024 г.

Унгарското правителство отрече обвиненията в корупция.

(БТА)