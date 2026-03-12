Моджтаба Хаменей ще мъсти за мъчениците и ще използва Ормузкия проток като оръжие

Въпреки спекулациите, че е в болница в кома и с тежки наранявания, новият лидер на Иран Моджтаба Хаменей пусна първо съобщение, в което се закани да използва Ормузкия проток като оръжие и да отмъсти за мъчениците. В същото време синът на Али Хаменей каза, че ще води политика на “приятелство” със съседните държави, но и ги призовава да закрият американските бази, които, по думите му, Иран ще продължи да атакува.

Писмено изявление, приписвано от 56-годишния Моджтаба Хаменей, беше прочетено от водещ на новини по държавната телевизия този следобед. Самият той не се появи в националното телевизионно предаване. В писменото изявление новият лидер добави, че Иран няма да се въздържи от отмъщение за "кръвта на своите мъченици“.

Той също така заяви, че Иран ще търси обезщетение от враговете си или ще унищожи техните активи и предложи финансово обезщетение на пострадалите в Иран от избухването на насилие.

Лидерът намекна, че иранските пълномощници в региона подкрепят нацията, твърдейки, че въоръжените групировки в Ирак "искат да помогнат“ на неговата нация, докато тези в Йемен "също ще свършат работата“.

Въпреки публикуването на изявлението, Моджтаба се твърди, че е в интензивно отделение в университетската болница "Сина" в историческия квартал на града, заобиколен от служители по сигурността, според източник в Техеран. Част от болницата е отцепена, за да се пази върховният лидер на Иран.

Моджтаба е вторият син на Али Хаменей и въпреки че отдавна е смятан за един от водещите кандидати за негов наследник, той се е държал в тесен кръг и е възприеман като упражняващ влияние зад кулисите.

Освен баща си, майката и съпругата на Моджтаба Хаменей също бяха убити при американско-израелските удари, припомня BBC.

Ройтерс съобщи, че той е "леко ранен, но жив“, според неназован ирански служител.