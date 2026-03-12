Властите по света са обезпокоени от потенциала на технологичните иновации да бъдат използвани за престъпни и екстремистки цели. Това каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в статия за списание „Експерт“ .

„Проблемите, генерирани от продуктите на днешното мрежово информационно общество, не се ограничават само до общи философски предизвикателства. Затова нека се върнем към по-обикновени, но не по-малко опасни въпроси. Най-голямото безпокойство за държавите по отношение на широкото разпространение на технологичните иновации в социалния живот е възможността за злоупотребата с тях от различни екстремисти и престъпници“, пише той. „Напредъкът в технологиите за синтетична биология, редактирането на геноми и методите за сглобяване на вируси създава безпрецедентни рискове, включително възможността за създаване на нови биологични оръжия. Трябва да се разбере, че при такива условия заплахите, свързани със създаването на биологични оръжия и попадането им в ръцете на терористични групировки, значително се увеличават“, отбеляза Медведев.

Той направи паралел с идеите на френския философ Жан Бодрияр, който пише за „перфектното престъпление“ – общественоопасно деяние, което заличава следите от престъплението.

Според Медведев, пандемия, „освободена от епруветка“, би могла да се превърне именно в такова перфектно престъпление срещу човечеството, при което виновникът ще бъде изключително труден за откриване, скрит зад търговски тайни и в рамките на глобална мрежа от биолаборатории.