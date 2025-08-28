IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Путин и Ким Чен Ун заедно със Си Цзинпин на военния парад в Пекин

Ще присъстват и президентите на Беларус, на Иран и на Индонезия

28.08.2025 | 09:58 ч. Обновена: 28.08.2025 | 10:07 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Чуждестранни лидери, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, ще присъстват на големия военен парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското Външно министерство.

На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей на пресконференция.

Ще присъстват и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон Шик.

Китайския парад за Деня на победата на 3 септември се очаква да бъде демонстрация на нарастващата военна мощ на Китай и демонстрация на дипломатическа солидарност между Китай, Русия и Глобалния юг, отбелязва Ройтерс.

В този ден президентът Си Цзинпин ще наблюдава преминаването на десетки хиляди войници по площад „Тянанмън“ заедно с чуждестранните държавници и висши китайски функционери.

На парада, който се очаква да бъде един от най-големите в Китай от години, ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

военен парад Китай Владимир Путин Ким Чен Ун Си Цзинпин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem