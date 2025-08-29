IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полски F-16 се разби преди авиошоу, пилотът загина ВИДЕО

Причината засега е неясна

29.08.2025 | 07:25 ч. Обновена: 29.08.2025 | 10:09 ч.
Изтребител F-16, принадлежащ на полските военновъздушни сили, се разби по време на репетиция на авиошоу в четвъртък в Радом.

Местните медии съобщиха, че самолетът се е разбил на пистата около 19:30 ч. централноевропейско време.

Говорителят на правителството, Адам Шлапка, потвърди, че пилотът е загинал при катастрофата в публикация в X, но не даде повече подробности.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш, който преди това е обсъдил ситуацията с премиера Доналд Туск и генерал-майор Адам Жечковски, посети мястото на трагедията, където се проведе спасителна операция от пожарната бригада на летището, подкрепена от части, подчинени на Министерството на вътрешните работи и администрацията.

Причината за катастрофата в момента не е известна.

Това се случи Dnes

Полша F-16 инцидент Изтребител жертва
