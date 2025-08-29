Полски F-16 се разби преди авиошоу, пилотът загина ВИДЕО

Изтребител F-16, принадлежащ на полските военновъздушни сили, се разби по време на репетиция на авиошоу в четвъртък в Радом.

Местните медии съобщиха, че самолетът се е разбил на пистата около 19:30 ч. централноевропейско време.

A Polish F-16 Tiger Demo jet crashed while rehearsing for the Radom Air Show 2025, which is set to take place on August 30 and 31 in Poland. The pilot didn't manage to eject and died as a result of the crash. pic.twitter.com/zJ5Ao3TRpv — TabZ (@TabZLIVE) August 28, 2025

Говорителят на правителството, Адам Шлапка, потвърди, че пилотът е загинал при катастрофата в публикация в X, но не даде повече подробности.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш, който преди това е обсъдил ситуацията с премиера Доналд Туск и генерал-майор Адам Жечковски, посети мястото на трагедията, където се проведе спасителна операция от пожарната бригада на летището, подкрепена от части, подчинени на Министерството на вътрешните работи и администрацията.

Причината за катастрофата в момента не е известна.

Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom. pic.twitter.com/VORLlCrHiR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025