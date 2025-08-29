AI симулира изригването на планината Фуджи и стресна японците ВИДЕО

Планината Фуджи не е изригвала от 1707 година, но за Деня на готовността за вулканични бедствия, японските власти публикуваха генерирани от компютър и изкуствен интелект видеоклипове, показващи симулация на потенциално бурно изригване на активния вулкан.

Видеоклиповете, публикувани тази седмица, са предназначени да подготвят 37-те милиона жители на по-големия столичен район на Токио за потенциални бедствия, съобщава АР.

Видеото на столичното правителство на Токио предупреждава, че изригване може да удари “всеки момент, без предупреждение“, изобразявайки вулканична пепел, обгръщаща централен Токио, на около 100 километра, в рамките на часове, парализирайки транспорта, нарушавайки храната и електрозахранването и причинявайки дългосрочни дихателни проблеми.

“Трябва да се въоръжим с факти и да се подготвим за бедствия в ежедневието си.“ То показва килера на семейство, зареден с консерви и аптечка”, гласи посланието във видеото.

В изявление правителството на Токио заяви, че в момента няма признаци за изригване на Фуджи. “Симулацията е предназначена да предостави на жителите точни знания и мерки за готовност, които могат да предприемат в случай на спешност“, обясниха те.

Видеата предизвикаха безпокойство и объркване сред някои жители.

Представители както на столичното правителство на Токио, така и на отдела за предотвратяване на бедствия към кабинета на Япония заявиха, че не са получавали оплаквания от жителите на Токио относно видеата.

Професорът от Токийския университет и експерт по комуникация на риска Наоя Секия каза, че правителството от години моделира сценарии за вулканични изригвания и земетресения, но добави, че това не означава, че Фуджи е на път да изригне.

Япония е силно уязвима от природни бедствия поради климата и топографията си и е известна с щателното си планиране за бедствия, което обхваща земетресения, тайфуни, наводнения, кални свлачища и вулканични изригвания.

Японската метеорологична агенция миналия август издаде първото си „предупреждение за мегаземетресение“, след като мощно земетресение удари югоизточния бряг на южния главен остров Кюшу.

От приблизително 1500 активни вулкана в света, 111 са в Япония, която се намира на Тихоокеанския “Огнен пръстен“.

Фуджи, най-високият връх на Япония, е изригвал приблизително на всеки 30 години, но е в спящ режим от 18-ти век.