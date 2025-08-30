Кметът на Чикаго издаде заповед срещу имиграционните мерки на Тръмп

Кметът на Чикаго Брандън Джонсън подписа изпълнителна заповед, в която се излагат първоначалните планове за това как градът ще се опита да се противопостави на планираните от президента Доналд Тръмп репресивни мерки срещу имигрантите в следващите дни, съобщава CNN.

Заповедта на кмета предоставя насоки и указания на градските агенции и правоприлагащите органи „в условията на ескалиращи заплахи от федералното правителство“. CNN по-рано съобщи, че администрацията на Тръмп се готви да проведе мащабна операция по прилагане на имиграционното законодателство в Чикаго още следващата седмица, според няколко източници, запознати с плановете.

„Възможно е да станем свидетели на милитаризирано прилагане на имиграционното законодателство. Възможно е да видим и войници от Националната гвардия. Възможно е дори да видим военни в активна служба и въоръжени превозни средства по улиците ни. Ние не сме призовавали за това. Нашите хора не са искали това, но въпреки това се налага да реагираме“, заяви Джонсън преди да подпише заповедта.

Заповедта на кмета „потвърждава“, че полицията в Чикаго няма да „сътрудничи на федералните агенти при съвместни патрули, арести или други правоприлагащи дейности, включително гражданско правоприлагане в областта на имиграцията“.

Заповедта също „призовава“ федералните правоприлагащи служители, които работят в Чикаго, „да се въздържат от носенето на маски, да носят и използват камери за тяло и да се идентифицират пред членовете на обществеността с имена и номера на значки“. Джонсън повтори, че полицейските сили на града ще бъдат задължени да носят униформи, които ги идентифицират ясно.

Заповедта на Джонсън също така нарежда на градските ведомства да „използват всички налични правни и законодателни средства, за да се противопоставят на координираните усилия на федералното правителство“, които нарушават правата на жителите на Чикаго.

Заповедта на кмета в крайна сметка изисква Тръмп да „се откаже“ от разполагането на военни сили в Чикаго за прилагане на имиграционното законодателство – но не е ясно колко ефективна ще бъде тя за спиране на плановете на Тръмп.

Това е най-новата мярка за противодействие на атаките на администрацията на Тръмп срещу градовете, управлявани от демократите. Мярката идва, след като Тръмп даде сигнал, че ще разшири усилията си за прилагане на закона в Лос Анджелис и Вашингтон към градове в цялата страна.

CNN съобщи, че плановете на администрацията за Чикаго ще се различават от текущите репресивни мерки в столицата на страната. Вместо това, се очаква те да приличат на разполагането на Националната гвардия от Тръмп през юни в Лос Анджелис за потушаване на протестите срещу имиграцията. Тръмп в момента е изправен пред правен спор във връзка с това разполагане.

По-рано тази седмица Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаване на „специализирани единици“ в Националната гвардия за борба с престъпността в градовете, макар че не е ясно как заповедта ще функционира на практика. Националната гвардия вече разполага с сили за реагиране, които са предназначени да отговарят на инциденти, изискващи правоприлагане или подкрепа за сигурността във всяка държава, територия и окръг Колумбия.

Ако Тръмп използва определени президентски правомощия, за да разположи Националната гвардия и федералните правоприлагащи органи в градовете на САЩ, това би било безпрецедентна стъпка, която според някои експерти и местни лидери е незаконна.

В интервю за CNN с Андерсън Купър в понеделник Джонсън осъди възможния план на Тръмп да разположи федерални войски в третия по големина град на САЩ.

„Това е явно противоконституционно. Незаконно е и струва скъпо“, каза той. „Има ли още работа за вършене? Разбира се, че има. Дали изпращането на военни части в градовете е начин да се повиши безопасността на общността? Абсолютно не.“

Малко преди кметът да подпише изпълнителните заповеди, Белият дом заяви в социалната мрежа X, че посланието на Тръмп към „жителите на Чикаго и всички други градове, управлявани от демократите, е следното:

„Не е нужно да живеете така.“

After President Trump brought historic reductions in crime and homelessness to D.C., his message to residents in Chicago and every other Democrat-run city is this: You do not have to live like this. pic.twitter.com/f5lrw7189w — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 30, 2025