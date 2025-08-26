Защо Доналд Тръмп разполага Националната гвардия в градовете на САЩ?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напредна с плановете си да превърне Националната гвардия в клон на правоприлагащите органи на САЩ с указ за създаване на специализирани подразделения за справяне с обществени безредици, пише The Times.

Указът се основава на разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон като тестови полета за използването ѝ по американските улици – рядко изключение при предишните президенти, което той възнамерява да използва по-редовно.

Въпреки опасенията, че войниците имат малко обучение по гражданско право и рискуват да бъдат въвлечени в престрелки с американски граждани, през уикенда в столицата за първи път се появиха войници, въоръжени с пистолети M17 и пушки M4. В понеделник министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че въоръжаването им е „просто здрав разум“.

Използването на войски от Тръмп в страната бързо ескалира, с подготовки за разполагане в Чикаго и заплахи към Балтимор и Оукланд, което повдига въпроси за крайната му цел, докато демократите протестират срещу нарастващата милитаризация и обвиняват президента, че създава свои лични въоръжени сили.

Всички целеви градове се управляват от демократи в щати, които те контролират, което предполага, че целта му е по-далечна от демонстрация на президентска сила и театрално разполагане на войски, приписвано на склонността му към шоуменство.

„Вашингтон беше най-опасното място в страната, а сега, знаете ли какво? Вероятно е най-безопасното място в страната ни“, заяви Тръмп в Овалния кабинет в понеделник. „Арестувахме някои много лоши хора и през последните 11 дни... нямахме убийства. Това се случва за първи път от години.“

Това не е вярно, защото по-рано тази година имаше 16-дневен период през февруари и март без убийства в окръг Колумбия, който обхваща столицата.

Въпреки че има по-голяма власт над столицата, за да изпрати войски в щати без искане от губернатора, той трябва да се позове на титъл 10 от Кодекса на САЩ, който позволява на президента да призове Националната гвардия на федерална служба, когато страната „е нападната“, когато „има бунт или опасност от бунт срещу властта на правителството“ или когато президентът по друга причина е неспособен „да изпълнява законите на Съединените щати“.

Насилствените престъпления са безспорно тревожен аспект от градския живот в Америка, но ако все по-честото използване на войски беше просто за справяне с най-опасните райони, той щеше да обяви извънредно положение в трите града с най-висока престъпност: Мемфис, Кливланд и Толедо.

Всички те се намират в контролираните от републиканците щати Тенеси и Охайо, които отговориха на призива на Тръмп да изпратят Националната гвардия да патрулира във Вашингтон.

Това подсказва други мотиви, един от които е просто, че столицата е специален случай поради ролята си на витрина на Америка, както често повтарят Тръмп и неговите поддръжници.

„Вашингтон трябва да е символ на американската сила, но напоследък се превърна в символ на беззаконието“, заяви Уесли Хънт, републикански конгресмен от Тексас. „Само на няколко пресечки от Капитолия, в моя жилищен комплекс, една жена беше ограбена, като й откраднаха компютъра, телефона и iPad-а... Разполагането на Националната гвардия там, където е необходимо, не е нарушение на свободата, а нейна защита.“

Противоположното мнение беше изразено от Патрик Едингтън от Като Институт, мозъчен тръст, подкрепящ ограниченото правителство, който обикновено е в синхрон с републиканските администрации.

„Това, което Тръмп прави сега, няма нищо общо с „борбата с престъпността“, защото процентът на убийствата и престъпленията във Вашингтон е най-ниският от десетилетия насам“, заяви Едингтън, който е служил 11 години в Националната гвардия. „Мобилизацията на Националната гвардия от други щати – особено от републикански щати – има за цел да сплаши избраните демократи в големите градове под претекста на „борба с престъпността“ и предполагаемо прилагане на имиграционните закони. Изпращането на млади военнослужещи от Националната гвардия по улиците на Вашингтон – нито един от които вероятно не знае нищо за гражданското наказателно право – в политически нестабилна обстановка е покана за трагедия като тази в Кент Стейт.“

Стрелбата в Кент Стейт се случи по време на протест срещу войната във Виетнам през май 1970 г., когато войници от Националната гвардия на Охайо откриха огън и убиха четирима студенти. Това доведе до широко разпространени граждански безредици, включително национална студентска стачка и огромна бурна демонстрация във Вашингтон.

Разполагането на войски от Тръмп е с цел да подпомогне полицията и други цивилни служители от агенции като Имиграционната и митническа служба (ICE).

Това сочи към крайната му цел, както предположи миналата седмица генералният прокурор Пام Бонди, след като получи отказ от 30 щата и градове, на които беше поискала да прекратят политиката на „убежище“ за нелегални мигранти.

Многобройни юрисдикции, контролирани от Демократическата партия, отказват да сътрудничат на федералните юрисдикции за издирване или арестуване на хора в страната без документи. Използването на войски може да увеличи обхвата на ICE, която също провежда масивна кампания за набиране на кадри, за да изпълни предизборните обещания на Тръмп за масови депортации.

„Ще работим с другите ни агенции, за да им отрежем федералното финансиране. Ще изпратим правоохранителни сили, точно както направихме по време на бунтовете в Лос Анджелис, точно както правим тук във Вашингтон“, заяви Бонди пред Fox Business. „Ако те не ще пазят гражданите си, Доналд Тръмп ще ги пази.“

Всичко сочи, че Тръмп ще се позве на Раздел 10, цитирайки инвазия на страната от милиони мигранти под управлението на Байдън, за да изпрати войски на Националната гвардия в опит да разбие градовете-убежища или поне да наложи федералната си власт в демократичните райони, които счита за непокорни и извън контрола си.