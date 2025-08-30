Ню Йорк обяви края на епидемията от легионерска болест в Харлем

Ню Йорк обяви края на смъртоносната епидемия от легионерска болест в централната част на Харлем, почти три седмици след началото й, съобщава The Guardian.

В петък здравните власти на града обявиха, че от 9 август няма нови случаи сред жителите, които живеят или работят в района. Към петък има 114 случая на легионерска болест, 90 души са били хоспитализирани – шест от тях остават в болница – и седем са починали.

Кметът на Ню Йорк, Ерик Адамс, каза:

„Днес се навършват три седмици откакто беше идентифициран човек с симптоми, което означава, че нюйоркчани могат да си отдъхнат с облекчение, че жителите и посетителите на централен Харлем вече не са изложени на повишен риск от заразяване с легионерска болест – но нашата работа тук не е приключила. Трябва да се уверим, че сме се поучили от това и да приложим нови мерки за подобряване на откриването и реакцията ни при бъдещи огнища, защото обществената безопасност е в основата на всичко, което правим... Това е трагична загуба за Ню Йорк и жителите на централен Харлем, тъй като скърбим за седемте души, които загубиха живота си, и се молим за онези, които все още се лекуват.”

Болестта е тежка форма на пневмония, причинена от бактерията легионела, която може да се разпространява от водни системи и устройства към хората. Такива водни системи включват душове, смесители за мивки, джакузита, декоративни фонтани, големи водопроводни системи и кули за охлаждане.

След разследване здравните власти успяха да проследят бактерията до кулите за охлаждане на върха на градската болница в Харлем и до близък строителен обект, контролиран от града.

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията най-честият начин да се разболее човек е чрез вдишване на мъгла, съдържаща легионела. Друг начин да се зарази човек с болестта е, ако случайно погълне заразена вода и тя попадне в белите дробове, което се нарича аспирация.

Повечето здрави хора, които са изложени на бактериите, не се разболяват. По-податливи на заболяването са настоящи или бивши пушачи и хора на възраст 50 години или повече, както и хора с конкретни здравословни проблеми.

Симптомите обикновено се проявяват от два до 14 дни след излагането на бактериите и включват кашлица, треска, главоболие и мускулни болки, както и задух. Други симптоми са объркване, диария или гадене.

След избухването на епидемията всички съоръжения с положителни резултати от тестовете за легионела бяха напълно почистени и дезинфекцирани съгласно указанията на градските власти.

След избухването на епидемията администрацията на Адамс издаде редица нови предложения, които включват разширяване на капацитета на здравното ведомство за инспектиране на охладителните кули в града, изискване към собствениците на сгради да тестват за легионела най-малко на всеки 30 дни по време на периода на експлоатация на охладителните кули, вместо досегашното изискване на всеки 90 дни, разширяване на капацитета на здравното ведомство за вземане на проби, за да се провежда проактивно вземане на проби от системите за охлаждане на сградите, и поддържане на договори за увеличаване на капацитета при възникване на нови проблеми по време на бъдещи огнища.