Радев: Успяхме да развием силна екосистема в областта на информационните технологии

Държавният глава участва в откриването на новия космически център на “ЕндуроСат“. “Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия”, заяви президентът по време на откриването.

“През годините успяхме да развием силна и динамична екосистема в областта на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката, мехатрониката и много други области на съвременните технологии и наука, отбеляза още Радев в изказването си.

Той напомни, че страната ни има над 50 години опит в космическите изследвания и индустрия. Сред българските успехи в областта той открои факта, че сме шестата държава, изпратила човек в космоса и третата, започнала да произвежда космически храни.

“Първата космическа оранжерия “Свет“ е българско изобретение. В нея пшеница е била успешно отгледана за първи път в космоса, а през 1972 г. е изведен в космоса и първият български космически прибор, Прибор-1 (П-1)”, допълни Радев. Той добави, че през годините учени от БАН разработват повече от 150 уникални научни инструменти, като някои от тях все още работят на борда на Международната космическа станция, а един продължава и днес да обикаля в орбитата на Марс, готов да предава информация обратно на Земята.

Радев припомни и за създадения у нас Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който е първият по рода си в Източна Европа и уверено напредва в разработването и моделирането на квантовите технологии и изкуствения интелект.

В изказването си президентът определи “ЕндуроСат“ като ясен пример, че не съществуват граници за успеха, когато са налице смела визия, усърдна работа и екипни усилия. Компанията е лице на възможностите, които страната ни може да предложи на нашите партньори и съюзници, заяви той и открои дейността на “ЕндуроСат“ за развитието на потенциала на младите хора чрез образователната програма “Space Challenges“, която развива таланти от България и чужбина, предоставяйки възможност за теоретично и практическо обучение.

Радев отбеляза още и разработената от “ЕндуроСат“, съвместно с Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров“, Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски“ и Софийския университет “Св. Климент Охридски“, магистърска програма по “Космическо инженерство и технологии“ за подготовката на следващото поколение космически инженери.

В рамките на своето посещение президентът Радев разгледа лаборатории, част от новия космически център и се запозна с плановете за развитие на компанията.