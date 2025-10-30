Тръмп планира семейна династия: Може ли наистина да стане крал на Америка?

В 19-секундно видео, публикувано в социалните мрежи, американски изтребител с надпис "Крал Тръмп“ излита, а президентът на САЩ с корона е начело на щанда, преди да пусне товар от нещо, което изглежда като екскременти, върху тълпа от протестиращи срещу Тръмп отдолу.

В друг кратък клип Тръмп отново носи корона и вдига церемониален меч и роба. Прогърмява рок песен с припев "Hail to the King“, а висши демократи, сред които Нанси Пелоси, се покланят пред него.

И двата видеоклипа са от онези шеговити пародии, генерирани от изкуствен интелект, мо са безценни за социалните мрежи.

С изключение на това, че клиповете са публикувани съответно от президента и вицепрезидента на Съединените щати, те са избрали да ги пуснат в същия ден, в който близо седем милиона американци излязоха на улицата за масовите митинги "Без крале“ срещу автократичното поведение на Тръмп.

Според едно от последните проучвания мнозинството американци вече вярват, че Тръмп наистина се стреми да бъде крал – слух, който той закачливо отказва да отхвърли.

Много по-голямо мнозинство споделя тезата, че Тръмп категорично не трябва да предприема подобна стъпка, въпреки че много от тях изразиха разочарование от жалкото състояние на демокрацията в САЩ в момента.

Видеата на крал Тръмп не са единствените примери, в които президентът не само се сравнява с крал, но дори изглежда флиртува с идеята за монархия. През февруари Белият дом публикува макет на корицата на списание Time в социалните мрежи. Озаглавена "Да живее кралят“, тя показваше усмихнат Тръмп, стоящ пред силуета на Ню Йорк, носещ, да, корона.

Така че, когато вчера южнокорейският президент И Дже-мьон му подари реплика на златна корона, носена от древен корейски владетел, имаше известна изненада, че той не настоя веднага да я пробва.

Безгрижието на Тръмп към обвиненията, че се държи като крал, е още по-шокиращо, като се има предвид силната гордост на Америка, че е първата демократична република в съвременния свят. Американските избиратели може да поглъщат епизоди на британския сериал "Короната“ и последните дворцови клюки, но от 1776 г. насам "крал“ е мръсна дума в политическия лексикон на Америка.

"Хамилтън“, изключително популярният рап мюзикъл за бащата-основател Александър Хамилтън, се завръща на Бродуей и за милионите, които ходят да го гледат, едно от големите удоволствия е възможността да освиркват и съскат на крал Джордж III, несправедливо изобразен като подигравателния злодей в пантомимата на шоуто.

Тръмп, казват критиците му, се държи много подобно на хановерския крал, претендирайки за огромни правомощия за сметка на други клонове на управлението, често на основание на очевидно съмнителни "извънредни ситуации“.

Президентът изпраща войски в американските градове (точно както правителството на Джордж направи преди 250 години), за да се бори с престъпността, като същевременно налага мащабни и произволни глобални тарифи.

Тук отново се прави препратка към Джордж III, който беше обвинен в произволно облагане с данъци на колонистите, въпреки че поне неговото правителство имаше законното право да го прави, докато Конституцията на САЩ дава на Конгреса, а не на президента, правомощието да определя тарифи.

Тръмп депортира чужденци без надлежен процес съгласно закон, датиращ от 1798 г., изпращайки своята имиграционна полиция ICE – която според опонентите е тревожно безотговорна – да залавя нелегални мигранти от улиците. Много от тях водят тих и законопослушен живот в САЩ от десетилетия.

Що се отнася до опонентите му, Тръмп е упражнявал толкова строг контрол над Министерството на правосъдието (DoJ), че го е превърнал в това, което критиците наричат ​​Министерство на отмъщението.

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми и прокурорът от Ню Йорк Летиша Джеймс са били неугодни на президента в миналото и сега и двамата са обвинени от федерални големи журита.

Само няколко дни са минали, откакто Тръмп поиска от Министерството на правосъдието да му плати 230 милиона долара обезщетение за федерални разследвания, започнати преди това срещу него.

Междувременно човекът, който твърди, че е "спасен от Бог, за да направи Америка отново велика“ – ехо от божественото право на кралете – използва правото на президента да издава помилвания (може би най-кралското му правомощие) безрезервно.

Опонентите казват, че Тръмп и неговите последователи правят всичко възможно, за да избегнат проверките и балансите, които са записани в конституцията на САЩ, за да ограничат президентската власт.

Адвокатите на Тръмп блокират съдилищата, когато се опитват да прилагат закона. Що се отнася до Върховния съд – уж най-висшата правна инстанция за контрол на неговите правомощия – е, той е доминиран от консерватори.

Ако всичко гореизложено не опровергава аргумента, че Тръмп се държи като абсолютен владетел, казват критиците, тогава погледнете поведението му като семеен патриарх.

Тръмп и семейството му, които дори имат собствен "двор“ в Мар-а-Лаго, неговия частен клуб в Палм Бийч, Флорида, са възнаградили финансовите си поддръжници с отлични поръчки, за които те са абсолютно неподходящи. Те също така са спечелили, като са инвестирали в бизнеси – като криптовалути, върху които Тръмп сега има голяма степен на контрол.

Кралският имидж е подчертан от удоволствието на Тръмп от величието и кралската пищност (което е наследил от шотландската си майка, обичаща кралицата) и от кичозното му позлатяване на интериора на Белия дом, където екипи за разрушаване са разбили голяма част от Източното крило, за да направят място за планираната бална зала на Тръмп с площ от 90 000 кв. фута, струваща 157 милиона паунда.

Както винаги, стилът е сравняван с този на любимия на Тръмп дворец Версай, председателстван от оригиналния "Крал Слънце“, Луи XIV.

Какво има да каже Негово Величество? Тръмп настоява, че не е монарх и не се опитва да се държи като такъв. "Не се чувствам като крал. Трябва да премина през ада, за да получа одобрение", каза Тръмп през юни.

Опонентите му не са убедени. Някои от по-песимистично настроените се чудят дали администрацията на Тръмп не се опитва – може би само лекомислено в началото – да представи идеята, че може би не би било чак толкова лоша идея, ако той наистина стане крал.

От републиканска гледна точка, това със сигурност би решило проблема с намирането на наследник на Тръмп, който е конституционно ограничен до само два президентски мандата, въпреки че, заедно с бившия си съветник и MAGA-ultra Стив Банън, сега се закача – с все по-малко лекомислие – че трябва да игнорира и това уж желязно правило.

Светът на MAGA отдавна мечтае за династия на Тръмп, която би могла да управлява САЩ десетилетия (като спекулациите първо се фокусираха върху дъщерята Иванка, преди да преминат към най-малкия син Барън).

Само ако съгражданите ми американци не се вълнуваха толкова от крале и кралици, оплакват се те. Някои твърдят освен това, че враждебността към автократичното управление всъщност отслабва.

Маргинални организации като "Монархисти на Америка“ и "Обединена монархистка партия на Америка“ казват, че привличат нарастващ интерес от страна на младите американци, които са се отказали от демокрацията.

Последни проучвания на нагласите сред избирателите от поколение Z потвърждават това привидно странно твърдение.

Проучване на YouGov от 2023 г. сред 18 до 29-годишни в САЩ установи, че 27% биха искали да имат монарх (в сравнение с по-малко от един процент от хората над 65 години).

Имайте предвид, че тези нови монархисти признават, че повечето поддръжници всъщност не искат Тръмп да бъде първото кралско семейство на Америка.

Междувременно Тръмп е изправен пред изслушване във Върховния съд относно законността на наложените му мита, което може да постави под съмнение авторитарното му поведение. Твърдението е, че 47-ият президент е превишил правомощията си.