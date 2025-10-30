IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кое е нещото, което успяло да вдъхнови отново Ариана Гранде?

Преди филма "Злосторница", тя почти спряла да прави музика

30.10.2025 | 19:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Ариана Гранде замалко да потвърди най-големия страх на феновете си – да спре да пави музика. Е, тя наистина почти е спряла… докато филмът „Злосторница“ („Wicked“) не я е върнал обратно към вдъхновението.

Певицата призна в петъчното издание на подкаста „Shut Up Evan“, че работата ѝ по филмовата адаптация на прочутия мюзикъл буквално я е спасила творчески.

„Бях решила, че никога повече няма да направя албум. А после "Злосторница" промени всичко“, сподели Ариана

Както феновете знаят, звездата си взе дълга пауза от музиката, за да се посвети изцяло на ролята на Глинда във филма на Universal Pictures, а това предизвика тревога у нейните почитатели, пише TMZ. Страховете им обаче се разсеяха, когато през 2024 г. тя издаде албума „Eternal Sunshine“ („Вечна слънчева светлина“).

В подкаста Ариана разказа, че вдъхновението я е връхлетяло насред снимките: „Изведнъж усетих искра – истинско, неподправено чувство на вдъхновение и връзка. Може би просто ми липсваше. Толкова просто – липсваше ми. И просто не можех да не го направя. Това беше вдъхновяващ момент, в който трябваше да напиша албум.“

След всичко това едно е сигурно – Ариана отново е в своята „вечна слънчева светлина“ и феновете определено не оплакват.

Ариана Гранде Злосторница музика
