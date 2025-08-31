Хутите се заклеха да отмъстят за смъртта на премиера си

Йеменските бунтовници хути се заклеха да отмъстят за убийството на премиера си и други политически лидери при израелски удари, предаде АФП.

„Обещаваме пред Бог, пред скъпия йеменски народ и семействата на мъчениците и ранените, че ще си отмъстим“, каза ръководителят на върховния политически съвет на групировката Мехди ал-Машат във видео съобщение, публикувано в Telegram.

Той предупреди чуждестранните компании да напуснат Израел, „преди да е станало твърде късно“, пише БГНЕС.