Хутите се заклеха да отмъстят за смъртта на премиера си

Това обеща ръководителят на върховния политически съвет на групировката Мехди ал-Машат

31.08.2025 | 09:00 ч. Обновена: 31.08.2025 | 09:20 ч.
Снимка: Reuters

Йеменските бунтовници хути се заклеха да отмъстят за убийството на премиера си и други политически лидери при израелски удари, предаде АФП.

„Обещаваме пред Бог, пред скъпия йеменски народ и семействата на мъчениците и ранените, че ще си отмъстим“, каза ръководителят на върховния политически съвет на групировката Мехди ал-Машат във видео съобщение, публикувано в Telegram.

Той предупреди чуждестранните компании да напуснат Израел, „преди да е станало твърде късно“, пише БГНЕС.

