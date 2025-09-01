IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синдикат “Образование” подкрепя по-късното започване на учебния ден, но е невъзможно

В София 51% от учениците са в двусменен режим, в страната има и втора смяна

01.09.2025 | 11:49 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:34 ч. 3
БГНЕС

Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" подкрепя по-късното започване на учебния ден, но училищата с двусменен режим в София са над 80, а в страната са 227, се съобщава в анализ на синдикалната организация, с председател д-р Юлиян Петров.  В доклада се казва, че Синдикатът "Образование" е анализирал същността на най-горещите дебати и приоритети в образователната система в навечерието на новата учебна година. 

"Тази година, за щастие, не стои въпросът дали ще започнем преди 15 септември, но размерът на учебното време продължава интензивно да се обсъжда от експертите в МОН. Имаме утвърдено учебно време със символични "ваканции", освен лятната, но там повече не могат да променят от МОН, защото условията в някои образователни институции и сега са "горещи" по повод на глобалното затопляне", се казва в анализа.

Другият "забавен" контрапункт, който очевидно не е в съзвучие, е отнемането на режима за "неучебни дни" от кметовете. В другия полюс виждаме стотици хиляди "неочаквани" родителски ваканции, които интензивно се ползват, дори и тогава, когато ученикът е болен и трябва да се отиде в здравна институция. Синдикатът "Образование" заявява, че трябва да се погледне експертно на това не колко дни и часове се учи, а какво има в учебните програми и кога ще го променим.

По другата “гореща” тема - по-късното започване на учебния ден, Синдикат “Образование” приветства идеята, но това е невъзможно в училищата с двусменен режим. Реално в София 51% от учениците са в двусменен режим, а за страната 35 процента имат и втора смяна на организация. Това безспорно показва, че борбата със сменния режим на българското образование е трудна и трябва да се строят много училища, там, където трябва, но за това е необходим приоритет "Образование" в действие.

