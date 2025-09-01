След здрав запой: Мъж уби съседа си в русенско село

Мъж на 43 години е убит от съседа си – 44-годишен, в русенското село Тръстеник, съобщи на брифинг заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Русе Мирослав Маринов.

Престъплението е извършено на 26 август вечерта. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията.

При първоначалният оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, каза директорът на Областната дирекция на МВР - Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

Веднага е започнало разследване като престъплението е открито в ранните часове на 30 август, събота. Арестуваният е известен на органите на реда със своята агресия и редовната употреба на алкохол, каза Кожухаров. По думите му двамата мъже не работели на трудови договори. Те били в приятелски взаимоотношения.

Наблюдаващият прокурор Иво Георгиев каза, че по случая са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол. Не се знае дали скандалът е възникнал заради пари, посочи още Георгиев. За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор.